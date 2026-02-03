Exasesor del Gobierno dominicano se declara no culpable de narcotráfico en EE. UU. y pide juicio con jurado

Fabio Augusto Jorge Puras, el exasesor del gobierno de Luis Abinader que se entregó a las autoridades estadounidenses por cargos de narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

Fabio Augusto Jorge Puras, exasesor del gobierno de Luis Abinader que se entregó a las autoridades estadounidenses por cargos de narcotráfico, se declaró no culpable de los dos cargos que enfrenta, relacionados con el presunto tráfico de cinco kilogramos de cocaína con la intención de importarla ilegalmente a Estados Unidos, y solicitó un juicio con jurado.

De acuerdo con la minuta de su primera comparecencia, Jorge Puras fue detenido el 28 de enero de 2026 y presentado ante un tribunal federal a las 2:00 de la tarde del día siguiente. La audiencia tuvo una duración de 12 minutos y el acusado requirió la asistencia de un intérprete de español.

Entre las solicitudes del acusado también se señala de su anuencia para la celebración de un juicio con jurado, el cual está pautado para las 9:00 a.m. del 23 de este mes en West Palm Beach.

La justicia estadounidense lo señala, junto al exempleado de la Alcaldía del Distrito Nacional Gaspar Antonio Polanco Virella y otras "personas desconocidas para el Gran Jurado" como los responsables de conspirar para distribuir e importar ilegalmente cinco kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos desde una fecha desconocida en 2019 hasta el 22 de diciembre de 2020.

Según la acusación, las operaciones para distribuir la cocaína habrían iniciado en lugares como la República Dominicana y Colombia, con destino al condado de Miami-Dade, en Florida.

Tanto el exasesor, quien también fungió como miembro del consejo de administración de las Águilas Cibaeñas, como Polanco Virella enfrentan dos cargos federales, cuyas penas oscilan entre 10 años de prisión y cadena perpetua, además de multas máximas de hasta 10 millones de dólares, de acuerdo con documentos judiciales del caso compartidos con esta redacción.

Asimismo, se establece que, de ser encontrados culpables, ambos hombres deberán entregar a las autoridades estadounidenses todos los bienes obtenidos como resultado del tráfico del narcótico.

Jorge Puras se desempeñó hasta mayo del año pasado como asesor del Poder Ejecutivo para las zonas francas, cargo del que fue desvinculado mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego de que las autoridades estadounidenses informaran a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sobre la investigación.

En tanto, Polanco Virella se desempeñó en 2020 como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. El acusado se entregó a las autoridades estadounidenses a mediados de octubre pasado para responder a las imputaciones en su contra.

El juicio por jurado, inicialmente programado para el 15 de diciembre de 2025 y luego reprogramado para el 9 de febrero de 2026, fue finalmente restablecido para el 23 de febrero de 2026, fecha en la que los acusados deberán comparecer nuevamente ante los tribunales, salvo que se produzcan cambios en el calendario del caso.

El proceso es presidido por el juez federal Ed Artau, con el apoyo de la jueza magistrada Lisette M. Reid. Artau será el magistrado ante quien se celebrará el juicio por jurado en West Palm Beach.

PRM se desliga

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se desligó de ambos exfuncionarios y aseguró que la organización "ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública", principios que —afirmó— constituyen el núcleo de su identidad institucional y su compromiso con la nación dominicana.

El partido oficialista expresó su respaldo a la determinación del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, orientada —según indicó— a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos "sin excepciones ni privilegios"