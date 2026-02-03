Influencer español destaca la modernización del Consulado Dominicano en Madrid

El influencer español conocido como Erlantz o "Quejín" destacó la atención, el trato cercano y la modernización del Consulado General de la República Dominicana en Madrid, tras acudir a la sede diplomática para gestionar su visado con destino al país caribeño.

"Ese es el recibimiento que me dan en el Consulado Dominicano cuando voy a por mi visado", expresó el creador de contenido en un video difundido en redes sociales, donde documentó su experiencia durante la visita.

En tono humorístico, describió el ambiente del lugar como un "Santo Domingo 2.0", haciendo referencia al clima cálido, la hospitalidad del personal y el trato recibido.

Cuando se trata de trabajo/residencia es obligatorio para los españoles solicitar el visado correspondiente (VTT o RS) en el consulado dominicano antes de viajar.

Quejin, como es también conocido en redes sociales, relató que acudió con una cita regular para tramitar su visado, sin imaginar que sería recibido incluso con un jugo de bienvenida y un recorrido por las instalaciones, guiado por el vicecónsul. "Mira cómo me tratan aquí. Qué bueno", comentó en el audiovisual.

El influencer también resaltó los cambios en la sede consular, señalando que desconocía que las oficinas habían sido trasladadas y modernizadas. Además, valoró positivamente los nuevos servicios disponibles para la diáspora dominicana, como el seguro de repatriación en caso de fallecimiento y la posibilidad de renovar la licencia de conducir dominicana desde Madrid.

"Ha sido entrar ahí y era estar como en otro mundo", expresó, al destacar el ambiente familiar y cultural que encontró en el consulado, incluyendo expresiones, formas de trato y gestos propios de la idiosincrasia dominicana.

Confirmación de visado y regreso

En el mismo video, Erlantz-Quejin confirmó que recibió su visado y anunció su viaje de regreso a la República Dominicana. "Mañana por fin vuelvo a República Dominicana", dijo, mientras se despedía de España tras más de un mes fuera del país.