Nueva York reporta 16 muertes tras tormenta invernal, la mayoría por hipotermia

Un hombre retira una bicicleta de una estación de bicicletas cubierta de nieve en Midtown Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2026. El frío extremo continuó en Nueva York, y el 1 de febrero marcó el noveno día consecutivo de temperaturas bajo cero. ( AFP )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este martes que el número de personas fallecidas a causa de las bajas temperaturas que afectan a la ciudad desde la semana pasada ascendió a 16, la mayoría de ellas personas sin hogar con problemas de adicción.

El aumento de las víctimas mortales por la tormenta y la posterior ola de frío extremo en la Gran Manzana se produjo luego de que las autoridades hallaran el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años en el vecindario de Pomonok, en Queens, en la mañana del lunes.

De acuerdo con un reporte del New York Post, trece de las muertes fueron atribuidas a hipotermia y las tres restantes a sobredosis, según declaraciones ofrecidas por Mamdani.

"Según la información disponible, parece que ninguna de las personas que murieron a la intemperie vivía en campamentos de personas sin hogar al momento de su muerte", afirmó el alcalde, quien calificó como un "fracaso" la política anterior de desalojar estos campamentos.

"Cada una de estas vidas perdidas es una tragedia. Mi más sentido pésame a las familias que lloran a sus seres queridos", expresó.

Mamdani informó además que 930 neoyorquinos fueron trasladados a albergues y centros de acogida, 18 de ellos en contra de su voluntad, al ser considerados un peligro para sí mismos o para otras personas. Asimismo, señaló que unas 17 ambulancias permanecen de guardia en distintos puntos de la ciudad.

El frío extremo continúa afectando a la ciudad de Nueva York y su área metropolitana, con sensaciones térmicas bajo cero y la posibilidad de al menos dos nuevas nevadas a lo largo de esta semana, según los pronósticos meteorológicos.

"Para que nadie pase frío"

El alcalde, quien enfrenta su primera emergencia climática desde que asumió el cargo, anunció un plan para evitar que personas permanezcan a la intemperie durante la ola de frío y exhortó a los neoyorquinos a protegerse mutuamente.

Durante una conferencia de prensa en el Edificio Municipal David Dinkins, en Manhattan, el demócrata indicó que la ciudad continuará ampliando las opciones de resguardo, mientras los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de que Nueva York registre varios días consecutivos con temperaturas bajo cero esta semana.

"El principal peligro que representa este frío persistente es para los neoyorquinos vulnerables que permanecen expuestos a la intemperie", señaló Mamdani, tras informar que se habilitaron 50 nuevas unidades de refugio individuales para personas sin hogar en el Alto Manhattan.

Añadió que, además de las nuevas camas disponibles en los albergues, se pusieron en marcha 20 unidades móviles de calefacción para brindar asistencia directa a personas desamparadas que se muestran reacias a ingresar a los refugios.

El alcalde reiteró el llamado a la ciudadanía para que, al detectar a personas vulnerables en situación de riesgo, se comuniquen con la línea 311, a fin de que los equipos de asistencia puedan intervenir y conectar a estas personas con servicios de acogida.

Labores de limpieza

En cuanto a las labores de remoción de nieve, que aún continúan en numerosas calles, especialmente en cruces peatonales y viales, Mamdani informó que más de 2,500 trabajadores del Departamento de Saneamiento están desplegados por turno, junto a 385 empleados municipales adicionales, 640 contratistas y 530 trabajadores de emergencia.

En total, dijo el alcalde, se han despejado más de 24,649 cruces peatonales, 6,947 hidrantes y 14,831 paradas de autobús. Además, se han esparcido 188 millones de libras de sal y se han derretido 67 millones de libras de nieve, cifras que continuarán aumentando a medida que avanzan las labores de limpieza.