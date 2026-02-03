Padre del niño de 5 años detenido por ICE niega haberlo abandonado y cuestiona versión oficial

Fotografía publicada en la red social X de la cuenta del congresista demócrata Joaquin Castro, @JoaquinCastrotx, que muestra al niño ecuatoriano de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre, que fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban detenidos desde el pasado 22 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Mineápolis. ( EFE )

El padre de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que fue detenido por agentes de inmigración y retenido en una instalación federal en Texas hasta el domingo, negó este lunes haber abandonado a su hijo durante un operativo migratorio , como sostiene el gobierno estadounidense.

Adrián Conejo Arias, ciudadano ecuatoriano residente en Minnesota, aseguró en declaraciones a ABC News que ama a su hijo, Liam, y que "jamás lo abandonaría", en respuesta a la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que afirma que el hombre huyó a pie y dejó al menor dentro de un vehículo.

Arias también denunció que su hijo se enfermó mientras permanecía bajo custodia federal y que, pese a ello, le fueron negados medicamentos. Estas afirmaciones no fueron abordadas por la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, quien reiteró que Arias decidió llevar al niño consigo a un centro de detención.

"Los hechos en este caso NO han cambiado: el padre que estaba ilegalmente en el país decidió llevar a su hijo con él a un centro de detención", declaró McLaughlin, que no se refirió a la declaración de que al niño le habían negado medicamentos mientras estaba detenido.

El padre sostuvo, además, que fue arrestado injustamente y afirmó que se encontraba legalmente en Estados Unidos, con una audiencia pendiente relacionada con su solicitud de asilo.

Las declaraciones se producen después de que un juez federal ordenara durante el fin de semana la liberación de ambos. Arias y su hijo fueron liberados el domingo y regresaron a Minnesota, según informó el representante demócrata Joaquín Castro, de Texas.

La detención

Adrián Conejo Arias regresaba a casa tras recoger a su hijo de la escuela cuando fueron detenidos el 20 de enero, como parte del operativo de deportaciones masivas del Gobierno del presidente Donald Trump en Mineápolis.

Un agente de ICE llevó al niño hasta la puerta de su hogar y le pidió que llamara. Allí estaba su madre, que está embarazada, y miraba por la ventana lo que ocurría, pero su esposo le gritó desde la calle que no abriera.

De acuerdo con Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar local, que pasaba por el lugar en ese momento, el niño y su padre fueron trasladados posteriormente al centro en Texas.