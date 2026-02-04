Luisa Sosa y José Casasnovas, la dupla que pone su sello al bizcocho dominicano en Londres

En el sur de Londres, Inglaterra, en medio de una zona rodeada de pequeños negocios y oficinas, se encuentra un local que busca romper con lo tradicional de la vieja capital europea, haciéndole un hueco a la refrescante y variada cultura culinaria caribeña.

Se trata de Kylie's Dominican Bakery, una repostería que no solo ofrece el esponjoso bizcocho dominicano, sino también otras delicias saladas que decoran las mesas dominicanas durante celebraciones, tales como las bolas de yuca, las croquetas, las empanadas y los famosos pasteles en hoja.

Fue justamente promocionando esta última delicia dominicana que muchos usuarios de Instagram conocieron la repostería, cuando en diciembre se viralizó un video de Luisa Sosa, la genio creativa detrás del negocio, preparando su receta del plato típico para responder a los pedidos de sus clientes en el suburbio de Londres.

La acción resultó curiosa, pero no extraña, ya que los dominicanos se hacen un lugar en cualquier parte del mundo y destacan por enaltecer su cultura.

Por otro lado, la venta de postres dominicanos en la capital británica no es nueva. La propia Luisa, en conversación con Diario Libre, dijo haber comenzado de manera particular a finales de 2021, vendiendo tortas y dulces, primero regalando sus productos a conocidos para ir ganando clientela. Luego, el emprendimiento fue creciendo hasta que su casa quedó pequeña para responder a la demanda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/pasteles-en-hojas3-59e3c6ed.jpeg Luisa Sosa preparando pasteles en hoja. (FOTOGRAFÍA COMPARTIDA PORKYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/delicias-dominicanas-0daa258e.jpeg Producción de la picadera dominicana en el local de Kylie's Dominican Bakery en Londres. (FOTOGRAFÍA COMPARTIDA POR KYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/delicias-dominicanas2-8632223d.jpeg Luisa muestra la producción de la picadera dominicana en su local en Londres. (FOTOGRAFÍA COMPARTIDA POR KYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) ‹ >

Y lejos de atribuirse el crédito de ser el primer negocio que comercializa postres dominicanos en Londres, la nativa de Barahona reconoce el esfuerzo de mujeres que antes que ella establecieron sus negocios de manera formal, también promoviendo la gastronomía nacional en el país europeo.

"El primer consejo, y el más importante, es empezar. Hay muchas personas, (que dicen) 'yo quiero', 'yo deseo hacer algo' pero nunca empiezan y ahí es donde está la base de todo, en iniciar, ya que luego el mismo camino te va a ir exigiendo lo que necesitas saber, lo que necesitas ir aprendiendo y las cosas van a ir fluyendo" Luisa Sosa Maestra decoradora y socia de Kylie's Dominican Bakery “

No obstante, su socio, José Casasnovas, asegura que actualmente sí son el único negocio que comercializa postres dominicanos de manera y establecida en la ciudad.

Casasnovas y Sosa se conocieron a través de la esposa del primero, quien ayudaba a la joven emprendedora a promocionar su negocio en redes sociales cuando aún vendía desde casa. Aunque ambos sabían de la existencia del otro, no habían sido presentados formalmente.

La oportunidad de coincidir cara a cara llegó a principios del año pasado, y la conexión entre la emprendedora y el experimentado administrador de negocios gastronómicos surgió de inmediato. Casi al instante acordaron establecer una sociedad comercial y comenzar la búsqueda de un local para darle formalidad al negocio.

Actualmente, Kylie's Dominican Bakery, ubicada en Selhurst Road, London, SE25 5QF —una zona conocida por su amplia comunidad migrante, principalmente del Caribe y Latinoamérica—, no está abierta al público y trabaja únicamente por pedidos. Estos son atendidos por Sosa, Casasnovas, sus respectivas parejas y la ayuda ocasional de una joven. Todos dominicanos.

Los desafíos de empezar y mantenerse

La repostería comenzó a operar en su actual local en junio de 2025, tras una búsqueda que duró cuatro meses, explica Casasnovas, quien señala lo difícil que puede ser emprender en un país con reglas distintas, aun teniendo experiencia previa en la apertura de negocios en otro país de Europa.

Casasnovas, un dominicano que primero migró a España —donde estableció tres restaurantes— y que lleva siete años residiendo en Inglaterra, resalta que conseguir el local para Kylie's Bakery fue más un "voto de confianza" del propietario hacia ellos.

En Londres, explica, se exigen contratos de hasta 20 años, mientras que ellos solo lograron uno de tres, tiempo que planean utilizar para establecer la marca y dar el siguiente paso hacia un negocio más ambicioso, pero sin perder la esencia dominicana.

A pesar de este primer obstáculo, ambos socios reconocen que haber creado un nombre, el "boca a boca", la calidad de los productos y la capacidad de innovación han sido claves para que el negocio logre atraer clientes de distintas partes de Londres en tan poco tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/lsjc13-2a1e7066.jpeg Luisa Sosa y José Casanovas entre cajas rotuladas con el logo de Kylie's Dominican Bakery. (FOTOGRAFÍA COMPARTIDA POR KYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/luisa-sosa-e7bf8896.jpeg Luisa Sosa muestra una de sus producciones. (FOTOGRAFÍA COMPARTIDA POR KYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/jcph1-33640a9a.jpeg José Casasnovas muestra una produción de pasateles en hoja de Kylie's Dominican Bakery. (FOTOGRAFÍA COMPARTIDA POR KYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) ‹ >

"Lo que realmente nos ha mantenido es la constancia con nuestro producto. Tú te comes un pedacito de cake y es como si estuvieras allá, (aunque) no sabes que hemos ido modificando nuestras recetas, para poder ofrecer siempre con la mejor calidad, y poder ofrecerles el sabor auténtico dominicano, realmente eso es lo que más nos ha mantenido. Y usar productos 100 % de primera calidad", comenta Luisa con una mezcla de orgullo y pasión.

Cuando habla de la modificación de recetas, Luisa se refiere al proceso de prueba y error para dar con los ingredientes y las cantidades exactas que aseguren la característica esponjosidad del bizcocho dominicano, a pesar de las bajas temperaturas de la ciudad británica, así como a la introducción de ingredientes típicos de Londres sin comprometer la receta original.

Ambos procesos han requerido tiempo, pero les han garantizado la aprobación de su clientela, compuesta principalmente por latinoamericanos procedentes de Ecuador, Colombia y Venezuela, además de dominicanos, aunque con la vista puesta en conquistar también a los londinenses.

Sus productos han conquistado incluso al cuerpo diplomático de la República Dominicana en la capital europea, que ha contratado sus servicios en dos ocasiones, la más reciente para una actividad que se celebrará ahora febrero con motivo de la Independencia Dominicana.

"No tener miedo a intentar lo que quieras y, si no sabes algo, pedir ayuda, porque siempre hay una mano amiga que te lleva al siguiente nivel. Y si fracasas, te sacudes, anotas lo aprendido y continúas" José Casasnovas Administrador y socio de Kylie's Dominican Bakery “

"Ellos volvieron a contactarnos para formar parte de esos eventos. Realmente les ha gustado nuestro trabajo y están encantados", dijo Luisa en referencia a la embajada dominicana en Londres.

Presencia nacional y metas

Desde Londres, Kylie's Dominican Bakery ha logrado expandir su alcance a todo el Reino Unido gracias a la venta y distribución nacional de sus tres leches en frascos, adaptados a sabores dominicanos y tropicales como guayaba, coco, maracuyá, dulce de leche y pistacho.

Para ello, han logrado acuerdos con empresas de logística —como TPD— y puntos de venta estratégicos —como Mercato—, lo que ha permitido que el emprendimiento supere las limitaciones del negocio local y que sus productos lleguen a clientes que viven lo suficientemente lejos como para pasar al local a recoger un aperitivo.

Estos frascos son fruto de la visión innovadora y estratégica de los socios, quienes adquirieron una máquina desde China que les permite envasar el típico postre dominicano en un frasco plástico con doble cierre —aluminio y plástico—, facilitando que el cliente pueda consumirlo en varias ocasiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/tres-leches-69c2911d.jpeg Frascos de tres leches listos para ser despachados a diferentes puntos del país desde el local de la repostería en Londres. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR KYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/sdkdb1-4df1183a.jpeg Los socios de Kylie's Dominican Bakery muestran su producto tres leches en frascos. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR KYLIE'S DOMINICAN BAKERY.) ‹ >

La repostería continúa en conversaciones con otras tiendas para exhibir sus productos y llegar a nuevos públicos. Sin embargo, la meta principal de este emprendimiento dominicano es convertirse en una cafetería abierta al público, un objetivo para el que no tienen fecha exacta y que implicará cambiar su modelo actual de negocio, pero en el que trabajan de manera constante.

"De momento creo que debemos fortalecer más los envíos nacionales, llevar lo que ya iniciamos a un nivel que nos dé tranquilidad y que funcione solo. Delegando esa parte, podremos dedicar tiempo a lo otro, porque si no, al final puede ser un fracaso", reflexiona Casasnovas.

Emprender es difícil en cualquier país. Es un paso hacia la incertidumbre que requiere paciencia, constancia, trabajo duro y el apoyo de las personas adecuadas, a juicio de estos dos socios que creyeron el uno en el otro para sacar adelante un negocio en un continente distinto al que los vio nacer.

Luisa, quien desde los 13 años utiliza su pasión por la repostería para ganarse la vida en medio de situaciones adversas, aconseja dar ese primer paso y aprender en el camino. José, por su parte, con una larga experiencia en la gestión de restaurantes, exhorta a perder el miedo al fracaso y seguir intentando hasta lograr lo que se desea.

_

