Dominicanos en Massachusetts son acusados de fraude por más un millón de dólares con cupones

Imagen del dominicano Raúl Fernández Vicioso comprando insumos con tarjetas del SNAP. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano residente en Fitchburg, Massachusetts, fue acusado de liderar un esquema de fraude que presuntamente utilizó identidades robadas de más de 100 personas para obtener ilegalmente más de un millón de dólares en beneficios de asistencia social, incluyendo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Asistencia por Desempleo por la Pandemia (PUA).

El dominicano Raúl Fernández Vicioso, de 37 años, presunto cabecilla del esquema, enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude al SNAP, fraude electrónico, complicidad y lavado de dinero, y deberá comparecer ante un tribunal federal en una fecha posterior.

De acuerdo con documentos judiciales, también fueron arrestados Joel Vicioso Fernández, dominicano de 42 años, y dos ciudadanos venezolanos: Román Vequiz Fernández, de 32 años, y Coralba Albarracín Siniva, de 24.

Las autoridades acusan a los imputados de utilizar al menos 115 identidades robadas para solicitar y recibir alrededor de 400,000 dólares en beneficios del SNAP en Massachusetts y Rhode Island, así como otros 700,000 dólares en beneficios del PUA en seis estados de Estados Unidos.

Uso de identidades robadas y direcciones falsas

Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, los imputados y sus cómplices adquirieron información personal robada de personas reales en varios estados y la utilizaron para presentar solicitudes fraudulentas del SNAP, creando alrededor de 24 "hogares" ficticios. Todas las solicitudes indicaban como residencia dos apartamentos unifamiliares en Massachusetts y Rhode Island.

Las autoridades alegan que algunos de los acusados también utilizaron su propia información personal mezclada con la de las víctimas para crear cuentas fraudulentas.

Estas solicitudes eran respaldadas con fotografías de pasaportes y tarjetas de pasaporte falsificados, cuyos metadatos indicaban que fueron tomadas dentro o en los alrededores del restaurante El Primo, operado por Raúl Fernández Vicioso en Leominster.

Beneficios usados para abastecer restaurante

De acuerdo con la investigación, las tarjetas SNAP obtenidas fraudulentamente fueron utilizadas para comprar grandes cantidades de alimentos a granel —como pollo, carne de res y cerdo— en mayoristas y mercados locales, con el objetivo de abastecer gratuitamente al restaurante El Primo.

Con esos insumos, los acusados habrían preparado y vendido platos del menú del establecimiento, generando ganancias que posteriormente fueron transferidas, entre otros destinos, a personas residentes en Venezuela y la República Dominicana.

Fraude adicional con fondos de desempleo

Entre abril de 2020 y diciembre de 2021, el grupo presuntamente amplió el esquema al presentar solicitudes fraudulentas del PUA en Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Ohio, Washington y Nevada. Al menos 29 identidades diferentes habrían sido utilizadas, todas vinculadas a la dirección del restaurante El Primo.

Los registros bancarios obtenidos por los investigadores detallan que aproximadamente US$276,000 en beneficios fraudulentos del PUA fueron depositados en cuentas a nombre del restaurante, de algunos de los acusados y de otros presuntos cómplices. Otros pagos habrían sido emitidos a tarjetas prepagadas utilizando direcciones y números telefónicos asociados a los imputados.

Durante allanamientos realizados en la residencia de Raúl Fernández Vicioso y en el restaurante El Primo, las autoridades incautaron tarjetas EBT de Massachusetts y Rhode Island obtenidas fraudulentamente, documentos falsificados, libros contables impresos y listas manuscritas con más de 100 identidades presuntamente utilizadas en el esquema.