El buque de guerra desplegado por EE. UU. en Haití es el más usado desde la Segunda Guerra Mundial

Imagen compartida en X por el Comando Sur de los Estados Unidos muestra la llegada del USS Stockdale (DDG 106), el USCGC Stone (WMSL 758) y el USCGC Diligence (WMEC 616) a la bahía de Puerto Príncipe. ( FUENTE EXTERNA )

El buque de guerra estadounidense USS Stockdale (DDG-106) llegó ayer martes a la bahía de Puerto Príncipe, Haití, por orden del secretario de Guerra, como parte de la operación denominada por Washington "Lanza del Sur", junto a otras dos lanchas patrulleras de la Guardia Costera, en medio de nuevas turbulencias políticas en el vecino país.

El USS Stockdale (DDG-106) es un destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke de la Marina de Estados Unidos, diseñado para realizar tareas de defensa aérea, guerra antisuperficie y antisubmarina.

La clase Arleigh Burke (Flight IIA) es considerada una de las plataformas de combate más avanzadas de la Armada estadounidense.

De acuerdo con datos técnicos recopilados por uscarriers.net, un portal independiente especializado en buques de la Marina estadounidense, el Stockdale fue comisionado en 2009 y tiene su base en San Diego, California. Su nombre honra al vicealmirante James B. Stockdale, veterano de guerra y exprisionero durante el conflicto de Vietnam.

Con una eslora de unos 155 metros, un desplazamiento aproximado de 9,200 toneladas a plena carga y una velocidad superior a los 30 nudos, el Stockdale está diseñado para operar de manera sostenida en escenarios de alta complejidad. Su tripulación está compuesta por alrededor de 320 oficiales y marineros.

El USS Stockdale está propulsado por cuatro turbinas de gas que impulsan dos ejes.

Está equipado con 96 silos de lanzamiento vertical de misiles, capaces de disparar armamento tierra-aire, antibalístico, antiaéreo, de crucero y antisubmarino, además de seis tubos lanzatorpedos. En cuanto a la artillería, dispone de un cañón de 127 milímetros, un sistema antimisiles Phalanx de defensa cercana —capaz de disparar entre 3,000 y 4,500 proyectiles por minuto—, un deslumbrador láser, cuatro ametralladoras y cohetes antisubmarinos.

Además, cuenta con el sistema de combate Aegis, cuyo componente central es el radar AN/SPY-1D(V), capaz de detectar y rastrear múltiples amenazas aéreas, marítimas y submarinas de forma simultánea.

El buque también puede embarcar dos helicópteros MH-60 Seahawk, utilizados en misiones de vigilancia y apoyo, según el portal uscarriers.net.

El USS Stockdale fue considerado como el buque de guerra más probado en combate de la Armada de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, tras su despliegue en el Mar Rojo entre 2024 y 2025, y se unió a la operación Lanza del Sur en octubre pasado para liderar patrullas antinarcóticos.

Uso operativo

A lo largo de su servicio, el Stockdale ha participado en diversas operaciones militares, incluidas misiones de escolta para grupos de ataque de portaaviones y despliegues en teatros de alto riesgo, recoge el portal especializado en defensa Army Recognition.

A lo largo de los años, el buque también ha participado en ejercicios bilaterales, visitas a puertos y operaciones de seguridad en los océanos Pacífico e Índico, lo que refleja el uso operativo habitual de los destructores de la clase Arleigh Burke, agrega el portal.

Su misión más reciente fue un despliegue de siete meses, entre 2024 y 2025, en las áreas de operaciones de las Flotas 3ª ( Océano Pacífico oriental) , 5ª ( Medio Oriente) y 7ª ( Pacífico occidental) de EE. UU., integrándose con el Carrier Strike Group del USS Abraham Lincoln y participando en operaciones de combate intensas.

Según Army Recognition, durante ese despliegue el buque repelió numerosos drones de ataque unidireccional y misiles antibuque lanzados por militantes hutíes mientras escoltaba embarcaciones con bandera estadounidense, participando en más combates que cualquier otro buque de la Armada estadounidense desde 1945.

Actualmente, el buque se suma a la flotilla desplegada por Estados Unidos en el Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico. La presencia naval estadounidense en la región, a octubre de 2025, incluía destructores, cruceros, buques anfibios, un submarino de ataque rápido y buques de apoyo a operaciones especiales, todos bajo el mando del Comando Sur.

La operación "Southern Spear" (Lanza del Sur) fue anunciada en noviembre por el secretario de Guerra Pete Hegseth para combatir, según Washington, las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas por cárteles calificados como "narcoterroristas". Las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico han dejado más de 100 muertos.

Crisis en Haití

La llegada del USS Stockdale a la costa haitiana ocurre en momentos en que las tensiones continúan agravándose en Haití, a medida que se acerca el 7 de febrero, fecha que marca el final del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Aunque el Consejo acordó respetar el término de su mandato, algunos de sus miembros continúan participando en planes de transición, pese a las advertencias de las autoridades estadounidenses sobre la necesidad de respetar el calendario acordado.

"Los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la operación Southern Spear", informó la embajada de Estados Unidos en Haití en su cuenta de X.

"Su presencia refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití", agregó el mensaje.

El país sufre desde hace años la violencia de bandas criminales, responsables de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

Estados Unidos anunció recientemente nuevas restricciones de visados dirigidas a altos funcionarios haitianos, entre ellos miembros del CPT, acusados de apoyar a las pandillas que operan en la isla caribeña.