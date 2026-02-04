×
Agentes migratorios

Enviado de Trump a Mineápolis anuncia el retiro "inmediato" de 700 agentes migratorios

Una decisión tras la presión, la retirada de agentes busca calmar las protestas por las muertes y redadas

    Enviado de Trump a Mineápolis anuncia el retiro inmediato de 700 agentes migratorios
    Tom Homan, enviado de Trump a Mineápolis (FUENTE EXTERNA)

    El zar fronterizo Tom Homan anunció el miércoles el retiro "inmediato" de 700 policías de migraciones de Mineápolis, donde se encuentra por encargo del presidente Donald Trump tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales.

    Homan reconoció en una rueda de prensa que hay una mejor colaboración con las autoridades locales y "menos" necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad del norteño estado de Minesota, escenario de protestas por las redadas contra migrantes ordenadas por la Casa Blanca.

    "Nunca habíamos tenido este tipo de cooperación" con las autoridades locales, se congratuló el enviado, que no precisó si la retirada es solo de la ciudad de Mineápolis o de todo el estado de Minesota.

    Resultados de las operaciones federales

    Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.

    • "Hemos logrado avances significativos", añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas.
