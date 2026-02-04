JetBlue presenta aeronave inspirada en la República Dominicana con diseño del artista Willy Gómez

El diseño de Willy Gómez que se utilizará en la aeronave inspirada en RD de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

JetBlue presentó este miércoles la aeronave con un diseño especial inspirado en la República Dominicana, creada por el artista dominicano Willy Gómez y seleccionada mediante votación pública como parte de la campaña “RD Orgullo que Eleva”.

Mediante una nota de prensa, la aerolínea —la de mayor operación en el país— explicó que el nuevo diseño busca celebrar la identidad cultural dominicana y resaltar el talento local, además de reforzar los lazos históricos de la compañía con la nación caribeña.

¿Cómo se seleccionó el diseño de la aeronave?

“Nos complace llevar el orgullo dominicano a los cielos con el primer diseño de aeronave de JetBlue dedicado a la República Dominicana”, afirmó el presidente de la empresa, Marty St. George, al destacar que la iniciativa marca más de dos décadas de operaciones en el país, cuyo primer destino internacional para la aerolínea fue Santiago en 2004.

Detalles del diseño y su significado cultural

El diseño ganador fue escogido por el público entre tres propuestas creadas por artistas dominicanos, incluyendo a Gómez, el colectivo Los Plebeyos y Lena Tolkens. Las obras competían con conceptos inspirados en el folclore, la música, la naturaleza, la vida cotidiana y los símbolos nacionales.

“Ver este arte volar es ver mis raíces elevarse”, expresó Gómez, director de arte, ilustrador y muralista con más de 20 años de trayectoria. Su propuesta incorpora influencias neotradicionales y del Art Nouveau, combinadas con líneas expresivas, motivos tropicales y colores vibrantes que evocan la música, el baile y la vida costera dominicana.

La aeronave, un Airbus A320, comenzará a operar esta primavera y será utilizada en distintas rutas de la red de JetBlue. Según la compañía, el avión funcionará como un homenaje itinerante a la cultura dominicana y a la comunidad que mantiene fuertes vínculos entre la isla y Estados Unidos.

JetBlue señaló que la iniciativa también refleja su apuesta por fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y promover la República Dominicana como un destino clave dentro de su red internacional.