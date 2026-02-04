Agentes migratorios arrestan a activistas en Minneapolis y crece la tensión por redadas y presencia en escuelas

La Guardia Nacional de EE. UU. en Mineápolis. ( EFE )

Agentes federales de inmigración desenfundaron armas y arrestaron el martes a varios activistas que seguían sus vehículos en Minneapolis, en medio de un clima de creciente tensión por las redadas migratorias y el temor que estas han generado en comunidades escolares de Minnesota.

Un fotógrafo de Associated Press presenció cómo al menos una persona que llevaba un mensaje anti-ICE fue esposada mientras permanecía boca abajo en el suelo.

Según autoridades federales, los arrestos se produjeron porque los activistas habrían obstaculizado la detención de un hombre que se encontraba en el país sin autorización.

Los hechos ocurrieron después de que varios vehículos siguieran a agentes federales por el sur de la ciudad, tras reportes de operativos puerta a puerta. En un momento, los agentes detuvieron sus unidades y, a punta de pistola, ordenaron a los activistas salir de un vehículo. También advirtieron a periodistas que se mantuvieran alejados y amenazaron con usar gas pimienta.

Cambios en las tácticas de las autoridades migratorias

Las acciones reflejan cambios recientes en las tácticas de las autoridades migratorias. En las últimas semanas, los operativos se han vuelto más selectivos y se concentran en viviendas y vecindarios, en lugar de grandes redadas en estacionamientos. Los convoyes federales son ahora menos visibles y más difíciles de rastrear, según activistas locales.

La tensión en Minneapolis se mantiene tras la salida del comandante migratorio Greg Bovino y la llegada del zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, luego del tiroteo fatal del manifestante Alex Pretti.

El gobernador Tim Walz afirmó que, aunque se ha reducido el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes, el clima actual es "más escalofriante" por el impacto en las escuelas y los niños.

Escuelas reportan miedo y medidas de seguridad reforzadas

Funcionarios educativos denunciaron que la presencia de agentes migratorios ha generado ansiedad entre estudiantes, padres y personal escolar. Brenda Lewis, superintendente de las Escuelas Públicas de Fridley, aseguró haber sido seguida en dos ocasiones por vehículos del ICE desde que habló públicamente sobre los operativos.

Lewis afirmó que algunos miembros de la junta escolar también han visto vehículos federales estacionados frente a sus viviendas. Ante la situación, el distrito ha reforzado la seguridad, ajustado protocolos de entrada y ampliado los servicios de apoyo en salud mental.

"Los estudiantes tienen miedo de venir a la escuela y los padres temen dejarlos", señaló. En comunidades con familias somalíes y ecuatorianas, trabajadores sociales han coordinado entregas de alimentos y voluntarios para transportar a estudiantes.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre las preocupaciones de los educadores.

Investigación federal y citaciones a funcionarios locales

En paralelo, la ciudad de Minneapolis entregó información a un gran jurado federal como parte de una investigación del Departamento de Justicia sobre posibles intentos de funcionarios locales de obstaculizar la ofensiva migratoria. Autoridades municipales calificaron las citaciones como una táctica de intimidación política, aunque confirmaron que están cooperando con la investigación.

Casos judiciales vinculados a protestas y operativos

En otro caso relacionado con el clima de tensión, un juez federal ordenó mantener bajo custodia a Anthony Kazmierczak, acusado de rociar vinagre de sidra de manzana a la congresista demócrata Ilhan Omar durante una actividad pública.

Asimismo, dos venezolanos acusados de agredir a un agente del ICE fueron ordenados en libertad por un juez federal, pero posteriormente detenidos nuevamente por las autoridades migratorias. Ambos niegan las acusaciones y, según sus abogados, ni videos ni testigos respaldan la versión del agente involucrado en el incidente.