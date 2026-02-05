La Arquidiócesis de Nueva York acusa a su compañía de seguros de atacarla en casos de abuso sexual

Nueva York, EE. UU., 23 de enero de 2024: La Catedral de San Patricio es una catedral católica de estilo neogótico, ubicada en la Quinta Avenida de la ciudad. ( SHUTTERSTOCK )

La Arquidiócesis de Nueva York demandó a su compañía de seguros, acusándola de llevar una "campaña en la sombra" en su caso para compensar a las miles de víctimas de abuso sexual atribuidas a sus miembros.

De acuerdo con el New York Post, la iglesia acusó a Chubb, la aseguradora que la defiende contra más de 1,500 reclamos de abuso sexual infantil, de ser la fuerza detrás del "Proyecto de Responsabilidad de la Iglesia", un sitio web que ataca a la arquidiócesis y apoya a las presuntas víctimas.

"Evidencia recientemente descubierta revela que, al menos desde 2023, Chubb se ha estado haciendo pasar fraudulentamente por una organización de derechos de las víctimas conocida como ´Church Accountability Project´ y ha intentado socavar y debilitar la defensa del asegurado", se puede leer en una denuncia presentada por la iglesia ante la Corte Suprema de Manhattan.

La arquidiócesis tiene un caso existente contra Chubb en una disputa sobre si la iglesia o sus aseguradoras son responsables de los pagos en casos de abuso sexual, según recoge el NYPost.

"El seguro adquirido por la Arquidiócesis está diseñado para cubrir accidentes, no para compensar la ocultación deliberada de un patrón de abuso", afirma el sitio cuya gestión se le atribuye a la aseguradora.

"Chubb ha presionado por transparencia y rendición de cuentas durante años, pero la Arquidiócesis se negó repetidamente a compartir detalles cruciales sobre lo que sabían y cuándo", agrega.

El sitio señala que el seguro excluye este tipo de conductas porque "cubrirlo recompensaría a quienes facilitan el comportamiento delictivo, en lugar de a quienes toman medidas vigilantes para proteger a los niños".

En la presentación judicial, la arquidiócesis dijo que Chubb confirmó recientemente su papel en el grupo que atacó a la iglesia y señaló que está buscando daños punitivos por ello.

"Sabiendo que los asegurados enfrentan más de 1,500 reclamaciones subyacentes que involucran acusaciones de la más grave magnitud, Chubb los tranquilizó en su cara mientras los apuñalaba por la espalda en secreto durante años", declararon los abogados de la iglesia en el expediente.

"Tal fraude y sabotaje cumplen fácilmente el umbral de culpabilidad moral necesario para obtener daños punitivos", agregaron.

La respuesta de la aseguradora

Una fuente cercana a la iglesia afirmó que Chubb estaba tratando de obligar a la arquidiócesis a declararse en quiebra, como han hecho otras iglesias, para tener que pagar menos reclamaciones en litigios por abuso sexual.

Chubb, en su respuesta, dijo que los funcionarios de la iglesia son culpables de encubrir décadas de abuso sexual.

"Esta presentación es la última táctica desesperada para retrasar la justicia y distraer la atención de las décadas de horribles abusos sexuales infantiles que la Arquidiócesis de Nueva York permitió y ocultó", dijo un portavoz de Chubb.

La aseguradora agregó: "Es bastante revelador que la Arquidiócesis esté más indignada por los hechos que salen a la luz en una plataforma que creamos que por los abusos que toleraron, ocultaron y encubrieron".

"La Arquidiócesis está retrasando el pago a las víctimas que lo merecen y no proporciona a las aseguradoras la información necesaria", dijo Chubb.

En diciembre, la arquidiócesis acordó negociar un acuerdo para compensar a 1,300 personas que han acusado a sacerdotes y miembros laicos del personal de abuso sexual infantil, y aseguró que está trabajando para recaudar 300 millones de dólares para cubrir el costo.