Apresan en EE. UU. excoronel que huyó del país tras ser acusado de abuso sexual infantil en Peravia

Un coronel retirado de la Policía Nacional, señalado por su presunta implicación en un caso de abuso sexual contra una niña de siete años en la provincia Peravia, fue arrestado en Estados Unidos y posteriormente devuelto este jueves a la República Dominicana.

El hombre fue identificado como Nicolás Núñez, de 60 años, exoficial superior en condición de pensionado, quien arribó este jueves al Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, tras ser detenido como resultado de la cooperación entre organismos de seguridad dominicanos y estadounidenses. Contra Núñez pesaba una orden de arresto emitida por las autoridades judiciales dominicanas.

De acuerdo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, el imputado era buscado desde que familiares de la menor interpusieron una denuncia formal el pasado 1 de febrero, lo que dio inicio a una investigación coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta, con participación del Departamento Especializado de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) y fiscales especializados en niños, niñas y adolescentes.

Niña está ingresada y fue operada

La menor, cuya identidad se mantiene en reserva conforme a la legislación vigente, fue ingresada de emergencia en un centro de salud de Baní, provincia Peravia, donde recibe atenciones médicas especializadas y fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Su estado de salud y diagnóstico se manejan bajo estricta confidencialidad.

Durante el proceso investigativo, una familiar cercana de la víctima ofreció testimonio en el que identificó al presunto agresor, conocido como "El Coronel", describiendo un supuesto patrón reiterado de acercamiento y manipulación hacia la niña.

Las autoridades indicaron que Núñez será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso