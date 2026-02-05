Demócratas exigen "cambios drásticos" para ICE y amenazan con bloquear fondos del DHS

Fotografía de archivo de agentes de inmigración del ICE. ( EFE )

Legisladores demócratas advirtieron que podrían bloquear la aprobación del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuyo financiamiento expira en dos semanas, si no se implementan cambios significativos y mecanismos de rendición de cuentas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales encargadas de la aplicación de las leyes migratorias.

Los demócratas reclaman "cambios drásticos" en las operaciones vinculadas a la política migratoria del presidente Donald Trump, incluyendo medidas como la identificación visible de los agentes, el uso de órdenes judiciales en determinadas intervenciones y una mayor coordinación con autoridades estatales y locales, especialmente en operativos realizados en Minnesota y otras partes del país.

Hasta el momento, no está claro si la Casa Blanca o suficientes legisladores republicanos en el Congreso respaldarán estas exigencias, que ya han generado fuertes reacciones dentro del Partido Republicano.

Respuesta y propuestas de legisladores republicanos

Desde la Cámara de Representantes, legisladores republicanos han respondido proponiendo que el proyecto de gastos del DHS incluya también sus propias prioridades legislativas. Entre ellas figuran una iniciativa que exigiría pruebas de ciudadanía para registrarse como votante en Estados Unidos y nuevas restricciones contra las denominadas ciudades santuario.

Aunque no existe una definición legal uniforme para las jurisdicciones santuario, el término suele referirse a gobiernos estatales o locales que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

El debate anticipa un nuevo enfrentamiento político en el Congreso a medida que se acerca la fecha límite para aprobar el financiamiento del DHS, en medio de tensiones crecientes por la política migratoria y las estrategias de aplicación de la ley a nivel nacional.