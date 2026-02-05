Madre con orden de deportación y sus dos hijos desaparecen en Alabama

La mujer Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka y Anthony, de 17 y 2 años, en una fotografía compartida por The New York Post. ( FUENTE EXTERNA )

Una madre de 40 años y sus dos hijos fueron reportados como desaparecidos en el condado de Mobile, Alabama, mientras las autoridades investigan la posibilidad de un secuestro tras hallar señales de violencia dentro de la vivienda familiar.

Según informó la policía local, los agentes encontraron sangre en distintas áreas de la casa de Aurelia Choc Cac, así como dinero en efectivo que no había sido tomado, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer y sus hijos fueron llevados contra su voluntad.

Choc Cac desapareció junto a su hija Niurka, de 17 años, y su hijo Anthony, de dos años. Los investigadores también detectaron indicios de una posible lucha dentro de la vivienda, además de un colchón faltante y ropa esparcida en el dormitorio.

"Obviamente hubo algún tipo de lucha, según la escena", declaró el sheriff del condado de Mobile, Paul Burch.

La mujer, quien trabajaba como pintora, fue vista por última vez el viernes. Al día siguiente, no salió a abrir la puerta cuando un vecino fue a recogerla para llevarla al trabajo, lo que despertó sospechas. El hombre, identificado como Maurice Simmons, llamó al 911 después de entrar a la vivienda al no obtener respuesta.

"Nadie puede localizarla; se suponía que estaba trabajando", dijo el vecino al operador de emergencias.

Persona de interés

Inicialmente, el padre del niño, Juan Antonio García, fue considerado persona de interés y sometido a interrogatorio, pero las autoridades informaron el lunes que ya no es sospechoso en la desaparición.

El sheriff también indicó que la madre y la adolescente tenían una orden de deportación vigente.