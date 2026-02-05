Seguridad Nacional de EE. UU. discrepa fallo que bloquea cancelación del TPS para haitianos

ARCHIVO - Una inmigrante haitiana sostiene un cartel que pide la renovación del TPS para los ciudadanos de su país. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) expresó su fuerte desacuerdo con la decisión de una jueza federal que bloqueó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos, y confirmó que analiza junto al Departamento de Justicia las acciones legales a seguir, según informaciones publicadas por el Miami Herald.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que su agencia aún no ha definido el siguiente paso tras el fallo emitido por la jueza federal Ana C. Reyes, del Tribunal de Distrito en Washington D.C., quien detuvo la medida del gobierno que buscaba poner fin al programa migratorio.

La designación del TPS, que protege a más de 300,000 haitianos y les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos debido a la crisis persistente en Haití, estaba programada para expirar a las 11:59 p.m. del martes.

Sin embargo, en una sentencia de 83 páginas emitida el lunes, Reyes bloqueó la cancelación al considerar que el DHS incumplió la ley y mostró hostilidad racial hacia los beneficiarios haitianos.

"El Departamento de Seguridad Nacional discrepa vehementemente con esta orden y está trabajando con el Departamento de Justicia para determinar los próximos pasos", señaló Noem en una declaración oficial publicada en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La funcionaria defendió la decisión previa de su agencia, adoptada en noviembre, de concluir que Haití ya no cumple con los requisitos legales para mantener la designación del TPS, programa otorgado originalmente tras el terremoto devastador de 2010 durante la administración del presidente Barack Obama.

Según explicó, la determinación se tomó luego de revisar las condiciones del país y consultar con distintas agencias federales.

Noem también criticó que "un solo juez" haya bloqueado la medida, pese a que, según afirmó, el DHS ha obtenido victorias recientes ante la Corte Suprema en casos similares relacionados con políticas migratorias.

Debate sobre el TPS y políticas migratorias

El debate sobre el TPS ocurre en medio de un escrutinio creciente a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, incluyendo denuncias por arrestos de ciudadanos estadounidenses, detenciones de menores inmigrantes y el uso de tácticas violentas por parte de agentes federales.

Paralelamente, persiste la preocupación dentro del propio gobierno estadounidense por la inestabilidad política y la violencia en Haití.

La transición política del país enfrenta incertidumbre ante el próximo vencimiento del mandato de un consejo presidencial de nueve miembros, mientras bandas armadas continúan expandiendo su influencia.

Presencia militar estadounidense en Haití

En ese contexto, el destructor estadounidense de misiles guiados USS Stockdale llegó recientemente a la bahía de Puerto Príncipe. Según una fuente citada por el Miami Herald, la presencia del buque provocó el repliegue inmediato de integrantes de la coalición armada Viv Ansanm que ocupaban un puerto en la zona.

Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron la decisión judicial, aunque advirtieron que la batalla legal apenas comienza. Alexandra Orellana, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, señaló que el fallo representa un alivio temporal para miles de familias que han vivido meses de incertidumbre ante la posible pérdida de su estatus legal.

"El tribunal reconoció que despojar injustamente del estatus a cientos de miles de haitianos habría causado un daño devastador e innecesario", afirmó Orellana, quien aseguró que las organizaciones continuarán presionando por soluciones migratorias permanentes basadas en la equidad y la dignidad.