Errores en archivos de Epstein exponen desnudos y datos sensibles de víctimas pese a intentos de censura

Una amplia publicación de documentos sobre la investigación federal contra Jeffrey Epstein ha quedado bajo fuerte escrutinio luego de que materiales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyeran fotografías de desnudos sin censura, nombres de víctimas y datos personales sensibles, pese a que la ley exigía proteger su privacidad.

Entre los archivos publicados el viernes aparecen imágenes explícitas, nombres completos, rostros de presuntas víctimas, números de cuentas bancarias e incluso información de Seguridad Social. La divulgación forma parte de una ley que obliga al gobierno federal a abrir registros relacionados con el caso del financista acusado de tráfico sexual.

Sin embargo, revisiones realizadas por The Associated Press y otras organizaciones periodísticas detectaron numerosas fallas en las redacciones, con ejemplos de censuras incompletas, inconsistentes o inexistentes que dejaron expuesta información privada.

Errores en la divulgación de documentos

Entre los documentos se incluyó la fotografía de una menor que había sido contratada para dar masajes sexualizados a Epstein en Florida, así como informes policiales con nombres de víctimas que nunca habían sido identificadas públicamente.

Incluso después de que el Departamento de Justicia retirara parte del material para corregir errores, aún permanecían en línea imágenes de mujeres desnudas o en topless con sus rostros visibles.

Un juez federal había programado una audiencia en Nueva York para abordar el problema, pero la suspendió tras conocerse avances en la corrección de los archivos. Aun así, la abogada de víctimas Brittany Henderson advirtió que continúan evaluando acciones legales ante el "daño permanente e irreparable" causado por la exposición de información.

"El problema no es técnico; es un fracaso en la protección de personas a quienes el gobierno prometió resguardar", sostuvo Henderson, quien insistió en que la vulneración persistirá mientras los documentos no sean correctamente editados.

Consecuencias para las víctimas

Algunas víctimas también denunciaron nuevas exposiciones de datos personales. Annie Farmer, quien afirmó haber sido abusada por Epstein cuando tenía 16 años, señaló que aunque su nombre ya era público, detalles que prefería mantener privados —como su fecha de nacimiento y número telefónico— fueron revelados por error.

"Lo más indignante es la forma descuidada en que se manejó esto", declaró.

La administración del presidente Donald Trump defendió el proceso y atribuyó los errores a fallas humanas y técnicas.

El Departamento de Justicia indicó que ha retirado parte del material problemático y trabaja en versiones corregidas, destacando que la revisión se realizó bajo presión debido a que la ley otorgó solo 30 días para publicar millones de páginas de registros.

Para cumplir con el plazo, cientos de abogados fueron reasignados desde otras funciones, lo que incluso generó quejas judiciales por retrasos en procesos penales. Aun así, el departamento afirmó que necesitó tiempo adicional para intentar garantizar las protecciones de privacidad.

La base de datos constituye la mayor divulgación pública hasta la fecha de documentos vinculados a Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Críticas a la gestión de la información

Además de omisiones insuficientes, periodistas encontraron también casos de censura excesiva o absurda. En un recorte de prensa sobre un belén en una iglesia de California, el nombre "Joseph" fue eliminado del pie de foto, mientras que en un correo electrónico incluido en los archivos se omitió incluso el nombre de una mascota.

El Departamento de Justicia afirmó que el personal recibió instrucciones de limitar las redacciones a información relacionada con víctimas y familiares, aunque numerosos documentos también ocultaban nombres de abogados y figuras públicas sin explicación clara.

Las imágenes han sido otro foco de críticas. Aunque el gobierno aseguró que ocultaría cualquier desnudez o fotografías que pudieran identificar víctimas, algunas imágenes dejaron visibles cuerpos o rostros.

En varios casos, mujeres aparecían probándose ropa en vestidores o relajándose en trajes de baño, mientras que en una serie de más de 100 fotos de una joven, todas estaban censuradas excepto una que revelaba completamente su rostro.

Organizaciones de defensa y expertos legales advierten que la divulgación defectuosa podría tener consecuencias duraderas para las víctimas, y exigen mayores controles antes de nuevas publicaciones relacionadas con el caso Epstein.