"Hagan lo correcto. Háganlo bien", el mensaje del Big Papi para lo dominicanos que viajan a EE. UU.

David Ortiz da su discurso durante la ceremonia de exaltación, el domingo 24 de julio de 2022 en Cooperstown, Nueva York. ( ARCHIVO/AP )

El exjugador dominicano de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, visitó la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y compartió un mensaje para los dominicanos que viajan al país norteamericano, en el que asegura que existen mayores oportunidades para quienes actúan correctamente.

"La realidad es que si tú haces lo correcto en Estados Unidos, las oportunidades son más", dijo Ortiz, mejor conocido como Big Papi, en un video junto a la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, compartido por la misión diplomática este jueves.

"Los invito a ustedes a que cuando tengan su oportunidad de viajar a los Estados Unidos, hagan lo correcto, háganlo bien y que Dios los bendiga", expresó quien jugó como primera base y bateador designado durante 20 temporadas en las Grandes Ligas, primero con los Gemelos de Minnesota y luego con los Medias Rojas de Boston, equipo con el que fue clave en tres títulos.

"Con mucho entusiasmo recibimos a David Ortiz @davidortiz en la #EmbajadaUSAenRD, ícono de la pelota y el béisbol de grandes ligas, exaltado al Salón de la Fama por su impecable trayectoria", dijo la embajada sobre la visita del expelotero.

Significado de la libertad

En el video, en el que se ve a Ortiz saludando al personal de la embajada, posando para fotografías y firmando pelotas, Campos también le pregunta sobre su noción de la libertad, con motivo de que este año Estados Unidos celebra 250 años de la independencia de las 13 colonias.

Ortiz definió la libertad como la posibilidad de expresarse y de actuar sin restricciones, un valor que, a su juicio, ha sido posible gracias a las luchas del pasado en Estados Unidos.

"Para mí, la libertad significa poder expresarte, poder hacer lo que hacemos. Hace 250 años, Estados Unidos luchó por ella y eso es lo que disfrutamos hoy en día. La libertad no tiene precio, es invaluable", expresó.

Ortiz consideró que el hecho de poder realizar las actividades cotidianas sin limitaciones es resultado del sacrificio de "héroes de antaño", una lucha que calificó como algo "muy especial".

David Ortiz es considerado uno de los bateadores designados más grandes en la historia del béisbol y se hizo famoso por su capacidad para producir en momentos decisivos, especialmente en la postemporada.

Durante su tiempo en las Grandes Ligas se coronó tres veces campeón de la Serie Mundial (2004, 2007 y 2013) y fue seleccionado Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial en 2013.

Fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en la clase de 2022, siendo elegido en su primer año de elegibilidad.

Tras su retiro en 2016, ha trabajado como analista deportivo y en labores empresariales y filantrópicas, incluyendo su fundación para ayudar a niños con problemas cardíacos en República Dominicana y Estados Unidos.