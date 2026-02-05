Un hombre es acusado del envenenamiento por fentanilo de su hijo de 4 años en Brooklyn, NY

Imágenes compartidas por la fiscalía de Nueva York muestran al padre del menor huyendo del departamento presuntamente con la intención de ocultar una mochila llena de fentanilo y heroína, mientras el niño sufría una emergencia médica por exposición a narcóticos. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre enfrenta un cargo federal por conspirar para distribuir narcóticos con resultado de muerte tras el envenenamiento de su hijo de cuatro años el 4 de marzo de 2025 en Brooklyn, Nueva York. El hombre comparte acusación con una mujer que es identificada como su novia y presunta proveedora de drogas.

De acuerdo con la acusación, Yitzchok Sklar, de 34 años, conspiró, junto a Ahuva Katzin, de 33 años, para distribuir fentanilo, parafluorofentanilo, heroína y metanfetamina en la ciudad de Nueva York desde mediados de 2023 hasta una fecha no especificada de 2025.

Durante ese tiempo, en marzo de 2025, el hijo de cuatro años de Sklar estuvo expuesto al fentanilo y al parafluorofentanilo distribuidos por la pareja, lo que causó la muerte del menor, quien residía con su madre y Sklar en un apartamento en Brooklyn, según una nota de prensa de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York publicada el martes.

El menor, cuyo nombre no ha sido revelado, se encontraba en el apartamento con su padre y Katzin, en el momento en que estuvo expuesto al fentanilo, según las autoridades federales.

Intentó ocultar narcóticos

De acuerdo con la fiscalía, la mañana del 4 de marzo de 2025, tras llamar a una ambulancia para informar que el niño sufría una emergencia médica, Sklar intentó ocultar sus narcóticos.

Las imágenes de videovigilancia captaron al hombre dejando a su hijo moribundo en el apartamento mientras salía corriendo con un bolsa negra y regresaba momentos después sin ella.

El bolso fue recuperada posteriormente de un coche alquilado por Sklar en las cercanías y se encontró que contenía, entre otras cosas, fentanilo, parafluorofentanilo y heroína, de acuerdo con la acusación.

La justicia neoyorquina señala que la pareja continuó trabajando junta para vender drogas por todo Nueva York después de la muerte del niño.

Sklar ya había sido acusado previamente, junto con la madre del niño, Miriam Elkayam, de abandono infantil y posesión ilegal de una sustancia controlada en un tribunal estatal.

El martes, tanto Sklar como Katzin fueron acusados formalmente a nivel federal de conspiración para distribuir narcóticos con resultado de muerte. El cargo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.