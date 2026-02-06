×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
foro Conozca Sus Derechos
foro Conozca Sus Derechos

Adriano Espaillat encabezará foro "Conozca Sus Derechos" en Nueva York

El evento se llevará a cabo en el Centro de Personas Mayores Star y contará con la participación de funcionarios y defensores comunitarios

    Expandir imagen
    Adriano Espaillat encabezará foro "Conozca Sus Derechos" en Nueva York
    Foto de archivo del congresista Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

    El congresista Adriano Espaillat liderará el foro presencial Conozca Sus Derechos este sábado 7 de febrero, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, en el Centro de Personas Mayores Star de la iglesia St. Elizabeth, en el Alto Manhattan.

    La actividad se realizará en el local ubicado en el 650 West de la calle 187, en Nueva York, y contará con la participación de funcionarios estatales y locales, así como defensores comunitarios, quienes ofrecerán orientación directa a residentes inmigrantes.

    Presentarán iniciativas

    • Durante el foro, Espaillat y los panelistas presentarán una descripción general de las iniciativas legislativas diseñadas para apoyar a las comunidades inmigrantes, en respuesta a lo que describen como ataques continuos de la actual administración contra este sector.

    El evento busca empoderar a los asistentes con información clave sobre sus derechos legales, recursos disponibles y mecanismos de protección, en un espacio abierto al diálogo comunitario.

    Los interesados en participar pueden confirmar su asistencia a través de la plataforma Eventbrite, mediante el enlace habilitado para el evento.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.