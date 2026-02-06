Adriano Espaillat encabezará foro "Conozca Sus Derechos" en Nueva York

Foto de archivo del congresista Adriano Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat liderará el foro presencial Conozca Sus Derechos este sábado 7 de febrero, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, en el Centro de Personas Mayores Star de la iglesia St. Elizabeth, en el Alto Manhattan.

La actividad se realizará en el local ubicado en el 650 West de la calle 187, en Nueva York, y contará con la participación de funcionarios estatales y locales, así como defensores comunitarios, quienes ofrecerán orientación directa a residentes inmigrantes.

Presentarán iniciativas

Durante el foro, Espaillat y los panelistas presentarán una descripción general de las iniciativas legislativas diseñadas para apoyar a las comunidades inmigrantes, en respuesta a lo que describen como ataques continuos de la actual administración contra este sector.

El evento busca empoderar a los asistentes con información clave sobre sus derechos legales, recursos disponibles y mecanismos de protección, en un espacio abierto al diálogo comunitario.

Los interesados en participar pueden confirmar su asistencia a través de la plataforma Eventbrite, mediante el enlace habilitado para el evento.