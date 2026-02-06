Ronald Hicks será investido como undécimo arzobispo de NY en ceremonia en la Catedral de San Patricio

Ronald Hicks, nombrado por el papa León XIV como el nuevo líder de la arquidiócesis de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Ronald Hicks será investido este viernes como el undécimo arzobispo de Nueva York durante una ceremonia solemne en la emblemática Catedral de San Patricio, en Manhattan, donde se espera la asistencia de líderes religiosos, autoridades civiles y fieles de distintos sectores de la sociedad.

Durante un adelanto ofrecido a la prensa, Hicks adelantó que su mensaje se centrará en la visión pastoral para una de las arquidiócesis más grandes de Estados Unidos, que atiende a unos 2.5 millones de católicos en Manhattan, el Bronx y Staten Island, así como en siete condados del norte del estado.

El nuevo arzobispo señaló que su homilía hará énfasis en la misión evangelizadora de la Iglesia y en la formación de nuevas generaciones de creyentes. "Hablaré de una Iglesia misionera que construye puentes, sale a las periferias y se conecta con el mundo para transmitir la fe", expresó.

Hicks, de 58 años y hasta hace poco obispo de Joliet, Illinois, indicó que en la ceremonia, programada para las 2:00 de la tarde, participarán representantes de otras religiones, del gobierno, del sector empresarial y laboral, de la educación, las artes y personal de primera respuesta, reflejando la diversidad de la ciudad de Nueva York.

El religioso fue nombrado en diciembre por el papa León XI para sustituir al cardenal Timothy Dolan, quien presentó su renuncia al cumplir 75 años, como establece la normativa eclesiástica. Dolan fue una figura influyente dentro del ala conservadora de la Iglesia católica en Estados Unidos.

La transición marca un nuevo capítulo para la Iglesia estadounidense, en un contexto de cambios bajo el liderazgo del primer papa nacido en Estados Unidos. Hicks ha manifestado su intención de promover el diálogo con líderes políticos y sociales, reconociendo que existirán diferencias, pero apostando por trabajar en áreas comunes por el bien colectivo.

"Habrá temas en los que no coincidamos, pero debemos enfocarnos también en aquello en lo que podemos colaborar por el bien común", afirmó.