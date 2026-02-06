Acusan a Emmanuel Clase de amañar al menos 48 juegos para favorecer a apostadores en RD

El lanzador Emmanuel Clase, tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana. ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador dominicano Emmanuel Clase, acusado junto a su compatriota y colega Luis Ortiz de supuesta manipulación de apuestas y lavado de dinero, realizó lanzamientos amañados en al menos 48 partidos durante dos años con el fin de beneficiar a dos apostadores de las Grandes Ligas en República Dominicana y a sus asociados.

La información está contenida en un nuevo documento judicial presentado el jueves por el abogado de Ortiz, que busca separar los casos, según informó ayer jueves 5 de febrero la cadena ESPN.

La nueva cantidad de juegos arreglados por el nativo de Río San Juan supera los nueve partidos que habían identificado los fiscales en la acusación formal divulgada en noviembre pasado, lo que supone que Clase enfrente acusaciones más amplias en el caso, por el que se le atribuyen ganancias de al menos 460,000 dólares a sus cómplices.

En la acusación, los cómplices solo son identificados como Apostador 1 y Apostador 2, aunque se advierte que el Gran Jurado conoce la identidad de ambos y se indica que son ciudadanos de la República Dominicana. Estos, a su vez, compartían la información proporcionada por Clase con otros individuos.

De acuerdo con ESPN, los acusados se aliaron con dos apostadores anónimos que se encontraban en la República Dominicana.

Clase habría conspirado con los apostadores entre 2023 y 2025, de los que recibía miles de dólares en sobornos y comisiones ilegales a cambio de proporcionar información confidencial y anticipada que era utilizada para manipular las apuestas de proposición (o apuestas "prop") sobre sus lanzamientos específicos, según la acusación.

En ocasiones, el dominicano proporcionaba dinero a sus cómplices por adelantado para financiar el plan, sostienen los fiscales.

Juicios separados

El ajuste en el número de partidos en los que se le atribuye una conducta ilícita al cerrador de 27 años está incluido en un documento presentado por Cristos N. Georgalis, el abogado de Ortiz.

Con el nuevo escrito, el abogado busca que los jugadores sean juzgados de manera separada, argumentando que existen "niveles marcadamente diferentes de culpabilidad" y que su defendido no podría recibir un juicio justo si ambos procesos continúan unidos.

Según la justicia estadounidense, Ortiz estaría implicado únicamente en dos juegos de junio de 2025.

Georgalis señaló que su cliente corre el riesgo de ser hallado culpable por asociación si al jurado se le presentan pruebas de 26 meses de supuesta actividad criminal atribuida a Clase, incluyendo lanzamientos sospechosos en decenas de juegos, comunicaciones frecuentes con apostadores, transferencias de dinero y coordinación de apuestas ilegales.

Clase participó en 197 partidos de temporada regular entre 2023 y julio de 2025, cuando MLB lo colocó en licencia administrativa no disciplinaria en medio de la investigación por apuestas. De confirmarse las acusaciones, el lanzador habría manipulado su desempeño en aproximadamente una cuarta parte de esos encuentros.

Además, según ESPN, el abogado de Ortiz también enfatizó que la acusación no contenía evidencia de que Ortiz se comunicara directamente con los apostadores.

Tanto Clase como Ortiz se declararon no culpables de los cargos de conspiración para fraude electrónico, fraude de servicios honestos, lavado de dinero y conspiración para influir en eventos deportivos mediante sobornos. Los cargos más graves contemplan penas de hasta 20 años de prisión.

Clase, tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana, cumplía la cuarta temporada de un contrato de cinco años y 20 millones de dólares.

Ortiz jugó tres temporadas con los Piratas de Pittsburgh antes de unirse a los Guardianes en 2025, donde participó en 16 partidos. La MLB también lo suspendió por motivos no disciplinarios en julio.

El caso está programado para juicio el 4 de mayo, aunque el abogado de Ortiz ha pedido tiempo adicional, según ESPN.