Muere niña de 11 años atropellada por un autobús escolar que se dio a la fuga en Nueva York

Una niña de 11 años murió tras ser atropellada por un autobús escolar que se dio a la fuga la tarde del jueves en el sector Bath Beach, en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), la menor cruzaba la intersección de las avenidas Bath y 23rd poco después de las 3:00 de la tarde cuando fue impactada por el vehículo. Fue trasladada al Maimonides Medical Center, donde falleció a causa de las heridas.

Según relató a Daily News Wael Alghithi, de 22 años, empleado de la tienda "Bath Healthy Deli and Grill", la niña había entrado a comprar algunas cosas momentos antes del accidente. "Venía todos los días. Compraba chocolate y un refresco", dijo.

Alghithi explicó que la víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, cruzaba Bath Avenue en dirección norte cuando el conductor del autobús, que transitaba por la avenida 23 en sentido sur, giró a la derecha y la atropelló en el paso de peatones.

"Quizás pensó que el conductor se detendría. Cuando la atropelló, siguió conduciendo como si no la hubiera visto. La niña quedó debajo del autobús escolar, siendo arrastrada, y el conductor siguió adelante. Todavía tenía el chocolate en la mano. Fue terrible, de verdad. Terrible", relató.

Trató de evitar impacto

Un video del hecho muestra a la menor iniciando el cruce de Bath Avenue y luego corriendo al percatarse de que el autobús se acercaba y giraba hacia el paso de peatones, pero no logró evitar el impacto.

Anoche, dos hombres que trabajaban para Consolidated Bus Service dijeron en el lugar de los hechos que la niña había sido atropellada por uno de sus vehículos. "Estamos buscando la ubicación exacta", comentó uno de ellos.

Un portavoz de la policía informó que los agentes detuvieron un vehículo relacionado con la colisión fatal, pero no ofreció detalles sobre el conductor. Hasta el momento no se han realizado arrestos ni se han identificado sospechosos.

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información que llame a la línea de Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). También pueden comunicarse a través del portal crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto al 274637 (CRIMES), seguido de TIP577. Todas las comunicaciones son confidenciales.