JD Vance fue abucheado en la apertura olímpica en Milán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, fue abucheado durante una aparición en la pantalla gigante del estadio San Siro de Milán en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, constató este viernes una periodista de la AFP.

Los abucheos se produjeron durante el desfile de las delegaciones, cuando en el videomarcador apareció durante unos segundos Vance con su esposa Usha agitando banderas de Estados Unidos.

Los deportistas estadounidenses sí fueron acogidos cálidamente por los espectadores presentes en las gradas del emblemático recinto milanés, que tiene capacidad para 75,000 personas.

Protestas contra agentes de ICE en los Juegos Olímpicos

Unas horas antes de asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, JD Vance se reunió con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y ambos ensalzaron sus "valores comunes".

Por la tarde, centenares de estudiantes de secundaria y de universidades de Milán se congregaron para protestar contra la presencia en Italia de agentes de ICE, la policía antiinmigración estadounidense, dentro del dispositivo de seguridad de estos Juegos.