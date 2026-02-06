Dominicana Rubí Tiburcio es reconocida como finalista del Premio Nacional Juventud 2026

La comunicadora Rubí Tiburcio fue seleccionada como finalista del Premio Nacional Juventud 2026 en la categoría Superación Profesional, dentro del renglón Joven Destacada en el Exterior, en un acto realizado en Manhattan.

El reconocimiento forma parte de las actividades oficiales del Premio Nacional Juventud 2026, una iniciativa que distingue a jóvenes dominicanos por su impacto, trayectoria y aportes profesionales, académicos y sociales, tanto dentro como fuera del país.

De acuerdo a una nota de prensa, en esta edición fueron escogidos más de 40 finalistas en distintos renglones, destacando historias de liderazgo y compromiso desde la diáspora.

La distinción a Tiburcio resalta su desarrollo profesional en el área de la comunicación y una trayectoria marcada por la migración y la perseverancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/saveclipapp618743483183033501042867168373085117294577504n-26dafc8a.jpg La comunicadora Rubí Tiburcio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/saveclipapp61929617718303350143286716311492716042023065n-78782a55.jpg Diplomado recibido por Rubí Tiburcio como finalista del Premio Nacional de la Juventud 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/saveclipapp619075021183033501252867165876168043204822542n-55d593a1.jpg Finalistas del Premio Nacional de la Juventud 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Nacida en Herrera, Santo Domingo, y radicada en Estados Unidos desde los 13 años, su historia representa a una generación de jóvenes dominicanos que han transformado los retos migratorios en oportunidades de crecimiento personal y profesional.

"Este reconocimiento representa años de esfuerzo, disciplina y crecimiento profesional lejos de mi país, sin perder la identidad ni el propósito", expresó Tiburcio tras recibir la distinción.

Junto a ella, también resultaron finalistas Arlette Hidalgo y Eros Matos Guerrero, dominicanos radicados en Rhode Island, quienes integran el grupo de talentos destacados en esta edición del premio.

Reconocimiento a la diáspora dominicana

El renglón Joven Destacada en el Exterior reconoce a dominicanos que, desde otros países, mantienen un vínculo activo con la República Dominicana y contribuyen a su desarrollo humano, profesional y social.