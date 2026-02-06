Dominicana lidera reñida primaria demócrata por un escaño en el Congreso de EE. UU.

La activista progresista de origen dominicano Analilia Mejía encabeza una reñida primaria demócrata para el Distrito Congresional 11 de Nueva Jersey, tras enfrentarse a un amplio grupo de 11 aspirantes que buscan ocupar el escaño vacante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

De acuerdo con resultados preliminares, Mejía mantiene una ligera ventaja de menos de un punto porcentual sobre su principal rival, el excongresista Tom Malinowski, en una contienda que aún no ha sido declarada oficialmente por lo estrecho del margen y la existencia de votos por contabilizar.

La ganadora o ganador de la primaria demócrata se enfrentará al republicano Joe Hathaway en las elecciones especiales generales programadas para el 16 de abril, proceso que definirá quién completará el período legislativo dejado por la ahora gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

Mejía, descrita como una dirigente progresista y defensora de las familias trabajadoras, se desempeña como codirectora ejecutiva del Center for Popular Democracy y ha recibido respaldo de figuras influyentes del ala progresista del Partido Demócrata.

La candidata es de raíces colombianas y dominicanas, nacida y criada en Nueva Jersey, y ha centrado su campaña en la representación de la clase trabajadora y la defensa de una democracia más equitativa.

Contexto electoral en Nueva Jersey

El Distrito 11, ubicado en el norte del estado y con tendencia demócrata en los últimos años, se perfila como una plaza clave para medir la influencia del ala progresista dentro del partido de cara a futuras elecciones federales.