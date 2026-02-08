Hombre atropella a peatones frente a supermercado en California

Imagen de como quedó el supermercado en California. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro personas resultaron heridas cuando un hombre estrelló su vehículo contra la entrada de un supermercado Safeway en este pintoresco pueblo de montaña del norte de California, según informó la policía local en un comunicado. Las autoridades indicaron que las lesiones no ponían en peligro la vida de las víctimas.

De acuerdo con la agencia AP, la policía señaló que el conductor, un hombre de 49 años oriundo de Coalinga, en el Valle de San Joaquín, habría actuado de manera intencional al atropellar a los peatones y chocar contra el establecimiento.

Testimonios y reacción de la comunidad

Scotty Mathewson, de 39 años, relató que se encontraba comprando con su esposa cuando escuchó el impacto y los gritos. Mientras su esposa llamaba al 911, él ayudó a verificar que nadie quedara atrapado bajo los escombros o debajo de la camioneta.

"Vemos cosas en las noticias, en YouTube, en la televisión y demás, pero todo desaparece", dijo. "Al menos para mí, esta es la primera vez que es palpable".

Te puede interesar Muere el cocreador de 'Call of Duty' Vince Zampella en un accidente de auto en California

Mathewson agregó que peatones y compradores gritaron al conductor e intentaron abrir el vehículo, pero las puertas estaban cerradas. Señaló que el hombre permaneció sentado tranquilamente hasta que la policía llegó y lo detuvo minutos después.

El conductor fue arrestado por cargos relacionados con agresión con arma mortal, vandalismo grave y violación de la libertad condicional, y fue recluido en un centro de detención en Nevada City, sede del condado de Nevada, a aproximadamente una hora en automóvil de Truckee.

Hasta la noche del sábado no se había hecho público ningún contacto ni se había registrado un abogado que representara al detenido.

Truckee, con unos 17,000 habitantes, es conocida por su belleza invernal y su cercanía a los lagos Tahoe y Donner, siendo febrero uno de los meses de mayor actividad por los deportes de invierno.