ICE arresta en Boston a dos dominicanos por drogas y violencia doméstica

Composición de fotos de los dominicanos Julio César Pimentel Germán y Jonathan Canela Santana. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó el arresto de dos dominicanos en la ciudad de Boston, Massachusetts, por presuntas violaciones a las leyes migratorias y un historial de delitos graves.

Uno de los detenidos fue identificado como Julio César Pimentel Germán, arrestado el pasado viernes 30 de enero por encontrarse de manera irregular en Estados Unidos y por contar con antecedentes penales.

Según ICE, Pimentel Germán posee condenas por posesión con intención de distribuir fentanilo, tráfico de fentanilo y posesión ilegal de un arma de fuego.

On Jan. 30, ICE officers arrested Julio Cesar Pimentel-German, a criminal illegal alien from Dominican Republic. Pimentel-German´s criminal history includes convictions in Massachusetts for possession to distribute fentanyl, trafficking fentanyl, and possession of a firearm. pic.twitter.com/5sKOFp3aGC — ICE Boston (@EROBoston) February 5, 2026

La agencia indicó, además, que en el 2021 un tribunal de Estados Unidos ordenó su deportación. "ERO Boston seguirá buscando a extranjeros criminales peligrosos para mantener a Nueva Inglaterra segura", señala una publicación de ICE en sus redes sociales.

Reacciones oficiales y contexto migratorio

El segundo arrestado fue identificado como Jonathan Canela Santana, detenido el 31 de enero en Boston. El dominicano también se encuentra en condición migratoria irregular y registra condenas por agresión agravada, violencia doméstica, intimidación y no comparecencia ante la justicia.

En relación con estas acciones, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó: "El presidente Trump y la secretaria Noem otorgaron poderes a las fuerzas del orden del ICE para hacer cumplir la ley, arrestar y eliminar amenazas a la seguridad pública de nuestro país".

Con estos casos, suman cuatro dominicanos arrestados por ICE en Estados Unidos en lo que va de 2026, de acuerdo con informaciones divulgadas por la agencia federal.