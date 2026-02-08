Piloto dominicano residente en Nueva Jersey se encuentra encarcelado en Guinea desde diciembre

Dos pilotos estadounidenses entre estos uno de origen dominicano continúan detenidos desde el pasado 29 de diciembre en la ciudad Conakry, República de Guinea, tras ser acusados por las autoridades de violar el espacio aéreo del país durante una parada técnica para reponer combustible.

El piloto dominicano, identificado como Fabio Nicolás Espinal Núñez, de 33 años, residente en Nueva Jersey, y Bradley Scott Schlenke, de 63 años de Chicago, transportaban en un vuelo privado a una familia brasileña de cinco personas, entre estos dos niños, desde Surinam hasta Dubái, a bordo de un Gulfstream GIV.

Según el New York Post, los familiares y allegados de los pilotos, éstos mantuvieron comunicación con los controladores aéreos durante todo el trayecto antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ahmed Sékoy Touré.

Pese a ello, el gobierno guineano y autoridades militares alegaron que la aeronave no tenía autorización para aterrizar, y los acusaron de violar el espacio aéreo, realizar un aterrizaje no autorizado y poner en riesgo la defensa nacional.

Liberación provisional

Los abogados de los pilotos lograron que un tribunal de apelaciones ordenara su liberación provisional mientras se conoce el fondo del proceso, bajo la condición de que permanezcan en el país y se presenten tres veces por semana ante una oficina judicial. No obstante, ambos siguen en prisión.

"El fiscal se negó a autorizar su liberación debido a la presión de los militares", explicó Lauren Stevenson, prometida de Espinal Núñez.

"Es devastador. Da mucho miedo. Cada día es una montaña rusa", declaró a Stevenson a The Post.

Stevenson afirmó que el caso resulta desconcertante. "Esto parece muy extraño. Los cargos son falsos y tres jueces coincidieron en que lo son. Parece que hay algo entre líneas que desconocemos. Es muy inusual. Me quedo sin palabras. Es duro. Es agotador mentalmente".

La apelación será ahora conocida por el Tribunal Supremo de Guinea. Mientras tanto, Espinal Núñez permanece recluido junto a exfuncionarios del gobierno encarcelados por el actual régimen.

"Oramos por su liberación y por qué regresen a casa sanos y salvos. Fabio está preocupado porque esta dura experiencia se ha prolongado demasiado", dijo Stevenson, quien indicó que su prometido puede recibir comida del exterior y realizar llamadas desde el teléfono de un guardia.

The Post trató de comunicarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido por Marco Rubio, pero no ofreció comentarios inmediatos.

La detención ocurre en un contexto de fuerte control militar en Guinea. Un informe de Human Rights Watch de 2024 documenta represión a la oposición, disolución de partidos políticos y el uso de arrestos arbitrarios para silenciar la disidencia, así como decenas de muertes durante protestas desde 2022.