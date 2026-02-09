Condenan a agente de NY por la muerte de un hombre al que le arrojó una hielera

El sargento Erik Durán, de 38 años, durante la audiencia del 6 de febrero de 2026 en la que fue declarado culpable por la muerte de Eric Duprey en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue declarado culpable de homicidio involuntario en segundo grado tras lanzar una nevera portátil (hielera) llena de bebidas a un sospechoso que huía de una redada encubierta de drogas en una pasola, lo que provocó un choque mortal en 2023.

El juez Guy Mitchell emitió el veredicto de culpabilidad el viernes en el tribunal penal de el Bronx contra el sargento Erik Durán, de 38 años, por la muerte del puertorriqueño Eric Duprey el 23 de agosto de 2023.

"El hecho de que el acusado sea un agente de policía no tiene ninguna relevancia", dijo el magistrado antes de leer la decisión. "Es una persona y será tratado como cualquier otro acusado".

Durán se convierte en el primer oficial del Departamento de Policía de Nueva York declarado culpable de un delito por matar a alguien mientras estaba de servicio desde 2015, cuando se promulgó una ley que exige que la Fiscalía General del estado investigue las muertes a manos de la policía.

El caso

El 23 de agosto de 2023, Durán supervisaba una operación encubierta de compraventa de narcóticos en un parque de la avenida Acueducto, cerca de la calle 190 Oeste, en Kingsbridge Heights.

Según el testimonio presentado en el juicio, Duprey había vendido cocaína por valor de 20 dólares a un agente encubierto antes de huir del lugar. Poco después, el sargento lanzó la hielera en su dirección.

La nevera golpeó al sospechoso en un brazo, lo que provocó que se estrellara contra un árbol y saliera despedido de la pasola, golpeándose la cabeza contra el pavimento y muriendo casi de inmediato.

Al subir al estrado para su propia defensa, Durán indicó que había lanzado la hielera para proteger a otros oficiales hacia los que, según dijo, Duprey se dirigía a toda velocidad.

"Pensé que iba a matar a mis muchachos", testificó durante el juicio de tres semanas en la Corte Suprema del Bronx.

Sin embargo, el juez rechazó esa explicación al considerar que Durán no tenía derecho a usar fuerza letal al arrojar la hielera contra Duprey.

"Esperaban justicia"

Familiares de la víctima lloraron al escuchar el fallo. Su esposa, Orlyanis Vélez, expresó que se sentía satisfecha, pero también sorprendida por la decisión judicial.

"Esperaba justicia, como todos, pero cuando llega el momento, no puedes creer que esté sucediendo", declaró a las afueras del tribunal. "Ha pasado mucho tiempo. Esta gente ha estado matando a ciudadanos, matando a cualquiera. No dan ninguna explicación".

Durán no mostró reacción al escuchar el veredicto.

El agente había permanecido suspendido con sueldo mientras se desarrollaba el juicio. Sin embargo, el departamento confirmó que fue despedido tras la condena, como lo establece la ley estatal.

Durán enfrenta ahora una pena de hasta 15 años de prisión. La sentencia fue fijada para el 19 de marzo.

Los registros del NYPD muestran que Durán ingresó al cuerpo en 2010. Ascendió al rango de sargento en 2018 y se convirtió en sargento de escuadrón de detectives en 2022.

Antes de la muerte de Duprey, la Junta de Revisión de Quejas Civiles determinó que Durán tenía un informe fundamentado por abuso de autoridad durante una parada en enero de 2022, a unas dos millas de distancia, también en el Bronx, según registros de la ciudad.