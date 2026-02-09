Estados Unidos recuerda que la honestidad es esencial en el proceso de solicitud de visas

Estampa de una versión de visa de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

En el proceso de solicitar una visa para viajar a los Estados Unidos hay un requisito "fundamental" que puede incidir en su aprobación, su cancelación o incluso en la imposibilidad permanente de viajar al país.

En su columna Pregúntale al cónsul de este lunes, la embajada estadounidense señala la honestidad como ese elemento esencial que debe estar presente durante todas las etapas de la solicitud para evitar "consecuencias graves" en el intento de viajar a los Estados Unidos.

"Es responsabilidad de cada solicitante brindar información veraz, completa y precisa en todas las etapas, desde el formulario en línea hasta la entrevista con un oficial consular", reza el artículo.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que ofrecer datos falsos, engañosos u omitir información importante puede acarrear consecuencias graves, como la negación o cancelación de la visa e incluso la prohibición permanente de ingresar al país.

Garantiza una evaluación justa

Asimismo, señalaron que decir la verdad no garantiza la aprobación de la visa, pero sí permite que la solicitud sea evaluada de forma justa y conforme a la legislación migratoria estadounidense.

"Cada caso se analiza de forma individual, y hasta errores u omisiones menores, como no declarar una estadía previa fuera del tiempo permitido o un arresto pasado, pueden afectar futuras solicitudes", señala la columna.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la honestidad demuestra integridad, respeto por el proceso de visas y el compromiso de viajar de forma legal a los Estados Unidos.