Abinader y EE. UU. gestionan contacto con Guinea para liberar piloto detenido desde diciembre

Nelsón Espinal, padre del piloto Fabio Espinal Núñez; César Polanco, abogado aeronautico; Eugenio Marchena, presidente de la Asociación Nacional de Pilotos en RD y Alfred Gutierrez, abogado aeronautico. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader, junto al Departamento de Estado de los Estados Unidos, realiza gestiones diplomáticas para establecer contacto con las autoridades de Guinea y solicitar la liberación de los pilotos detenidos desde finales de diciembre, entre ellos un dominicano, quienes fueron arrestados tras aterrizar en ese país africano.

La información fue confirmada por el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos de la República Dominicana (ANP), Eugenio Marchena.

"Ya el Presidente de la República dio acciones de mover los medios diplomáticos para que esto se resuelva lo más pronto posible", declaró Marchena.

El piloto dominicano Fabio Nicolás Espinal Núñez, de 33 años, residente en Nueva Jersey, y el estadounidense Bradley Scott Schlenke, de 63 años, residente en Chicago, permanecen detenidos desde el pasado 28 de diciembre en la ciudad de Conakry, Guinea, luego de ser acusados por las autoridades de violar el espacio aéreo del país durante una parada técnica para reabastecerse de combustible.

La ANP, junto a los familiares de Espinal Núñez, hizo un llamado este martes a asociaciones de pilotos y a organismos vinculados a la aviación civil a nivel internacional para que intercedan por la liberación del aviador dominicano.

Por su parte, Nicolás Espinal, padre del piloto, expresó que se ha mantenido en comunicación con su hijo a través de llamadas telefónicas y explicó que las autoridades dominicanas en Marruecos, a través de esa embajada, están en contacto con el embajador de Guinea.

"He conversado con él. Él se encuentra bien, pero preso injustamente", declaró Espinal padre durante una rueda de prensa.

Espinal padre, también piloto, sostuvo que la acusación por violar el espacio aéreo del país africano carece de fundamento, debido a los protocolos y permisos que se gestionan antes de aterrizar en un país, ya que las aeronaves son monitoreadas mediante la matrícula del avión.

Detalles del apresamiento

Fabio Espinal Núñez y Bradley Scott Schlenke transportaban en un vuelo privado a una familia brasileña de cinco personas, incluidos dos niños, desde Surinam hasta Dubái, a bordo de un avión Gulfstream GIV.

De acuerdo con las informaciones, los aviadores mantuvieron comunicación con los controladores aéreos durante todo el trayecto antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ahmed Sékoy Touré, en Conakry, donde fueron apresados.

Los abogados de los pilotos lograron que un tribunal de apelaciones ordenara su liberación provisional mientras se conoce el fondo del proceso, bajo la condición de que permanezcan en el país y se presenten tres veces por semana ante una oficina judicial. No obstante, ambos continúan recluidos en prisión.

