Altos cargos de agencias migratorias de EE. UU. comparecen ante el Congreso

Fotografía de archivo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). ( FUENTE EXTERNA )

Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos comenzaron a comparecer ante el Congreso este martes, después de que la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis desatara una ola de protestas contra la campaña de expulsiones ordenada por Donald Trump.

En medio de la indignación que causaron esas muertes, Trump reconoció que tal vez sea necesario adoptar un "enfoque más suave" en materia de migración. El gobierno anunció posteriormente algunas medidas, como la retirada de unos 700 agentes de las agencias migratorias desplegados en la región.

Pero la cuestión sigue lejos de resolverse, ya que los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.

Ante la comisión de seguridad interior de la Cámara de Representantes, los responsables de estas tres agencias del DHS defendieron el balance de la administración Trump.

El jefe de la policía fronteriza (CBP), Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos.

"La CBP se pasó el año pasado reconstruyendo una frontera que había sido destruida intencionadamente", dijo en una crítica a la política migratoria del antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden.

"El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato", dijo Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, estamos aumentando la capacidad de detención y los vuelos de expulsión a diario. Solo en el último año, hemos llevado a cabo más de 475,000 expulsiones", añadió.

Estas comparecencias se dan en medio de una negociación entre republicanos y demócratas para la financiación del DHS, el único punto pendiente en el acuerdo de financiación alcanzado entre ambos partidos la semana pasada que permitió poner fin a tres días de cierre parcial del gobierno federal.

Tras las declaraciones de los funcionarios migratorios, llegó el turno de las preguntas de los legisladores, centradas en la violencia mostrada por los agentes federales en las redadas, especialmente tras la muerte de los dos manifestantes en Mineápolis.

Preguntado por el representante demócrata Eric Swalwell sobre si Renee Good, una de las víctimas, era una "terrorista", como había insinuado el gobierno de Trump, Lyons respondió que no quería "comentar sobre una investigación en curso".

"Comportamiento fuera de la ley"

La oposición demócrata exige amplias reformas en el funcionamiento del ICE, en particular el fin de las patrullas aéreas, la prohibición de que los agentes oculten su rostro y la obligación de obtener una orden judicial antes de detener a un migrante, para aprobar el proyecto de financiación de 2026 del DHS.

La Casa Blanca ha manifestado su voluntad de negociar, pero sus propuestas no satisfacen a la oposición: "Los republicanos han compartido un borrador de contrapropuesta que no incluía ningún detalle ni contenido legislativo", afirmaron los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado.

Ambos líderes protestan por lo que consideran una respuesta "incompleta e insuficiente" ante el "comportamiento ilegal" mostrado por los agentes del ICE y dicen que esperan más detalles.