Comando Sur de EE. UU. advierte que "no permitirá actividades ilícitas en aguas del Caribe"

Imagen difundida en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses de un supuesto bote del narcotráfico atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur el lunes 9 de febrero, en el Pacífico. ( EFE )

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de operaciones militares y de seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, afirmó este martes que se mantiene firme en su misión de combatir las actividades ilícitas en la región.

"Las aguas del Caribe no serán un entorno permisivo para actores maliciosos ni actividades ilícitas. Nuestros combatientes de élite de la fuerza conjunta desplegados en la región siguen listos para actuar con decisión, como lo han hecho antes, deteniendo rápidamente cualquier embarcación que viole las sanciones en el Caribe", dice una publicación de la entidad en su cuenta de X.

Agregó que "las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur están apoyando la Operación Lanza del Sur, las labores dirigidas por el Departamento de Guerra y la prioridad del presidente Donald Trump de proteger la patria".

Nuevo ataque contra el narcotráfico

El Comando Sur de EE. UU. hizo la publicación luego de que anunciara que atacó ayer a una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y, durante el ataque, dos tripulantes murieron y otro más sobrevivió.

Las fuerzas armadas estadounidenses señalaron que, luego del ataque, la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo.

El Comando Sur detalló que el operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien está a cargo de esta división militar desde el pasado 5 de febrero.

El ataque contra la lancha, que se suma a otros similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, fue realizado en una "conocida ruta del narcotráfico", de acuerdo con la misma fuente.

También ayer, Estados Unidos realizó un ataque a un submarino, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y fue la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE. UU. detuvo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.

Te puede interesar Dos muertos y un sobreviviente en nuevo ataque de EE. UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico

The waters of the Caribbean will not be a permissive environment for malign actors or illicit activities. Our elite joint force warfighters deployed in the region remain ready to act decisively, as they have done before -– swiftly apprehending any vessel violating sanctions in... pic.twitter.com/2IqjSTaqxe — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026