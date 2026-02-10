El padre del piloto dominicano detenido en Guinea afirma que está preso injustamente

Nicolás Espinal, padre del piloto dominicano Fabio Nicolás Espinal Núñez, quien se encuentra detenido en Guinea. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El padre del piloto dominicano detenido en Guinea, Nicolás Espinal, expresó este martes que su hijo, Fabio Espinal, permanece recluido de manera injusta en una cárcel de la ciudad de Conakry, Guinea, y aseguró que el vuelo contaba con todas las autorizaciones correspondientes para aterrizar en territorio del país africano.

"He conversado con él. Él se encuentra bien, pero preso injustamente", declaró Espinal durante una rueda de prensa.

Nicolás Espinal, quien también es piloto, explicó que su hijo salió desde Surinam con un plan de vuelo debidamente aprobado por las autoridades de los países por los que se desplazaría.

Indicó que, para una operación aérea, deben otorgar autorización tanto el país de salida como los países en ruta hacia el destino final, y aseguró que su hijo cumplió con todos los requerimientos establecidos.

El padre del piloto informó que ha mantenido comunicación directa con su hijo y que las autoridades dominicanas activaron gestiones diplomáticas a través de la Cancillería y de la Embajada de la República Dominicana en Marruecos, con el objetivo de establecer contacto con el embajador de Guinea.

El piloto dominicano, identificado como Fabio Nicolás Espinal Núñez, de 33 años, residente en Nueva Jersey, y el estadounidense Bradley Scott Schlenke, de 63 años, residente en Chicago, permanecen detenidos desde el 28 de diciembre de 2025 en la ciudad de Conakry, Guinea, tras ser acusados por las autoridades de violar el espacio aéreo del país durante una parada técnica para reabastecerse de combustible.

En horas de la tarde, los familiares de Fabio Nicolás Espinal Núñez, junto a la Asociación Nacional de Pilotos, informaron que el presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, realiza gestiones diplomáticas para lograr la liberación de ambos aviadores detenidos.

Detalles del apresamiento

Fabio Espinal Núñez junto al piloto estadounidense Bradley Scott Schlenke transportaban en un vuelo privado a una familia brasileña de cinco personas, entre estos dos niños, desde Surinam hasta Dubái, a bordo de un Gulfstream GIV.

De acuerdo con las informaciones, los aviadores mantuvieron comunicación con los controladores aéreos durante todo el trayecto antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ahmed Sékoy Touré, en Conakry, donde fueron apresados.

Los abogados de los pilotos lograron que un tribunal de apelaciones ordenara su liberación provisional mientras se conoce el fondo del proceso, bajo la condición de que permanezcan en el país y se presenten tres veces por semana ante una oficina judicial. No obstante, ambos siguen en prisión.