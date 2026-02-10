Dominicanos en el Capitolio celebra su octava edición este miércoles y anuncia transformación

La octava edición anual de Dominicans on the Hill (Dominicanos en el Capitolio) se celebrará de manera presencial este miércoles 11 de febrero en el Capitolio de los Estados Unidos y en el centro Capital Turnaround, en Washington, D.C.

El evento, realizado cada año durante el Mes de la Herencia Dominicana, destaca el creciente compromiso cívico y la participación de los domínico-americanos en las comunidades de la diáspora a lo largo del país.

De acuerdo con una nota de prensa, la oficina del congresista Adriano Espaillat, fundador del evento, el programa incluirá actividades culturales y diálogos liderados por influencers. El cierre contará con la participación de José Alberto "El Canario", Adalgisa Pantaleón, Manny Pérez, Lumy Lizardo y Jandy Ventura.

El tema central de la conferencia de 2026 será "Impulsando políticas públicas y oportunidades en el área de la salud", con el objetivo de identificar y promover prioridades estratégicas orientadas a fortalecer la equidad en salud, la innovación y el liderazgo dentro y fuera de la comunidad dominicana.

El programa contará con la participación de representantes de instituciones como Google, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Carna Health, así como de entidades públicas, privadas y sin fines de lucro de Estados Unidos, entre ellas Montefiore, SOMOS Community Care, MetroPlusHealth, Planned Parenthood, HealthFirst y Arium Health.

Desde la República Dominicana participarán el Consejo Nacional de Competitividad, Digemaps y la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

Dominicans on the Hill se transforma

Dominicans on the Hill es una convención nacional que reconoce los aportes de los domínicos-americanos y promueve el diálogo entre líderes comunitarios, legisladores, profesionales y estudiantes.

Con el paso del tiempo, la conferencia se ha consolidado como un encuentro emblemático que reúne a cientos de líderes comunitarios, profesionales, estudiantes, funcionarios electos de ascendencia dominicana y organizaciones de distintos estados. Además de celebrar los logros de la comunidad, la iniciativa busca fortalecer su participación política y social en los Estados Unidos.

Este año, el evento avanza en su proceso de transformación hacia una organización nacional sin fines de lucro, con la transición del comité organizador desde la oficina del congresista Espaillat a un equipo interdisciplinario de profesionales de origen dominicano de distintas áreas y regiones del país.

Dicho equipo ha diseñado una agenda que aborda temas clave como el acceso a los servicios de salud, la salud reproductiva, el envejecimiento con dignidad, el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas sanitarios y el papel estratégico de las cadenas de suministro biomédicas entre Estados Unidos y la República Dominicana.