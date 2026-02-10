Encuentran sin vida a dominicano y a su familia dentro de su vivienda en Florida

Imagen compartida por los medios estadounidenses de Johan Sánchez, de 33 años; su esposa, Rebecca Santos, de 37; y sus dos hijos, Michael Meléndez, de 15 años, y Samuel Sánchez, de 2. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano, identificado por la cadena de noticias Fox como veterano retirado de la Guardia Costera de Estados Unidos, fue hallado muerto dentro de una vivienda del condado de Marion, Florida, junto a su pareja y dos niños, en lo que aparenta ser un incidente de intoxicación por monóxido de carbono, según los informes preliminares ofrecidos por las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Johan Sánchez, de 33 años; su esposa, Rebecca Santos, de 37; y sus dos hijos, Michael Meléndez, de 15 años, y Samuel Sánchez, de 2.

Los cuerpos de la familia fueron encontrados durante un control de bienestar realizado el sábado por la noche en una casa ubicada en Banyan Track Way, luego de que un pastor expresara preocupación por la familia, que era miembro activo de una iglesia local.

Las autoridades del condado indicaron que las circunstancias del lugar y el estado de los cuerpos hacen sospechar de una intoxicación por monóxido de carbono; sin embargo, las muertes continúan bajo investigación.

De acuerdo con Fox, la familia esperaba la visita del padre de Sánchez, quien viajó desde la República Dominicana para reunirse con parientes en Boston, desde donde planeaban trasladarse para ver a Sánchez y a su familia.

Según declaró al medio Sendy Sánchez, hermano del veterano, la pareja se conoció en Massachusetts, en una iglesia que frecuentaban, y se mudaron a Florida hace aproximadamente un año.

Jackie Soto, madre de Sánchez, dijo que habló con su hijo por teléfono la noche antes de su muerte. Comentó que la conversación fue breve y rutinaria, y que él estaba horneando un pastel en ese momento. "No lo puedo creer. Este es mi bebé", dijo Soto.

La familia afirmó haber recibido poca información hasta el momento sobre el incidente.

También indicó que la Guardia Costera de Estados Unidos está ayudando con los gastos funerarios de Johan Sánchez, pero no con los de su esposa ni sus hijos, lo que obliga a los familiares a asumir cargas financieras adicionales en medio del duelo.

Advertencia sobre el monóxido de carbono

El jefe de bomberos del condado de Marion, Ken McCann, advirtió que el monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que puede ser mortal, especialmente cuando las personas duermen.

Las chimeneas, estufas de gas y generadores mal utilizados pueden causar acumulaciones peligrosas dentro de las viviendas.

McCann instó a los residentes a asegurarse de que los detectores de monóxido de carbono estén instalados y funcionando correctamente, a cambiar las baterías con regularidad y a reemplazar las unidades cada ocho a diez años.

Indicó que cualquier persona que escuche una alarma debe salir de inmediato y contactar a los servicios de emergencia.