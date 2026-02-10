Secretario de Comercio de EE. UU. niega vínculos con Epstein mientras enfrenta pedidos de renuncia

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, habla (derecha) mientras el presidente Donald Trump anuncia la creación de una reserva de minerales crucial durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.. ( EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL )

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, negó el martes haber sostenido una relación regular con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras aumenta la presión de legisladores para que renuncie luego de que su nombre apareciera en los expedientes del caso.

"Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona", dijo Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado, al hacer referencia a un período que comenzó en 2005, cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

La presión sobre el secretario de Comercio ha aumentado desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas suyas, en las que afirmó que rompió lazos con el financista hace más de dos décadas.

La visita de Lutnick

En particular, los archivos rebelaron una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012.

En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con el multimillonario, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

"Estábamos de vacaciones en familia", afirmó.

Varios legisladores sostienen que Lutnick mintió sobre sus vínculos con Epstein.

"Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente", dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff.

Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que que el secretario de Comercio "debería renunciar".

El congresista demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick "ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein".

"Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005, sin embargo, ahora sabemos que hacía cosas juntos", dijo García en redes sociales.

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.