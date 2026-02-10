La República Dominicana deportó a 31 ciudadanos de EE. UU. por migración irregular en 2025

Dominicanos descienden por una aeronave cargada de dominicanos deportados procedentes de Esatdos Unidos el martes 22 de julio de 2025. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La República Dominicana deportó en 2025 a 31 ciudadanos estadounidenses que permanecían en el país con estatus migratorio irregular, informó la Dirección General de Migración (DGM).

Según datos suministrados por la DGM a Diario Libre, los repatriados fueron enviados a Estados Unidos y Puerto Rico. Septiembre fue el mes con mayor número de deportaciones, con seis casos: cinco hacia Estados Unidos y uno a Puerto Rico.

Le siguieron agosto, con cinco deportaciones, así como enero y junio, con cuatro ciudadanos estadounidenses repatriados en cada uno de esos meses. En agosto, cuatro fueron enviados a Estados Unidos y uno a Puerto Rico.

En enero, tres fueron devueltos a Estados Unidos y uno a Puerto Rico, mientras que en junio las cuatro deportaciones se realizaron hacia territorio estadounidense.

En abril y noviembre fueron deportados tres ciudadanos estadounidenses en cada mes. Asimismo, en marzo y diciembre se registraron dos repatriaciones respectivamente.

En octubre se registró una única deportación hacia Estados Unidos. De acuerdo con los datos disponibles, febrero y julio fueron los únicos meses en los que la República Dominicana no realizó deportaciones de ciudadanos estadounidenses.

En materia migratoria, el Gobierno dominicano ha centrado gran parte de sus operativos en la repatriación de ciudadanos haitianos en condición irregular. Durante 2025, las autoridades reportaron la deportación de 379,553 nacionales haitianos que se encontraban sin estatus migratorio legal en el país.

Repatriaciones de dominicanos

República Dominicana recibió desde los Estados Unidos a 3,986 criollos entre enero y diciembre del 2025, siendo el país norteamericano el mayor receptor de migrantes dominicanos en 27 países del continente.

Desde la isla vecina, Puerto Rico, el Gobierno dominicano recibió alrededor de 533 dominicanos deportados debido a diferentes situaciones, como estatus irregular o con delitos. Estas cifras recogen un incremento en las deportaciones luego de que el republicano Donald Trump asumiera el poder el pasado 20 de enero de 2025.