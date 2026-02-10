Jóvenes dominicanas crean programa para llevar estudiantes de escuelas públicas a debatir en Harvard

Sarah Peña, de 18 años, y Sofía Ramírez, de 15, creadoras de Speak Up DR. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

Dos estudiantes dominicanas crearon el programa Speak UP DR con el objetivo de impulsar a alumnos de escuelas públicas a participar y competir en torneos internacionales de debate en Harvard, brindándoles una oportunidad de formación y proyección académica.

Sarah Peña, de 18 años, y Sofía Ramírez, de 15, ambas estudiantes de colegios privados y creadoras del programa, desarrollaron este proyecto a partir de su experiencia personal en el debate escolar, con la meta de llevar a jóvenes dominicanos a debatir en la prestigiosa universidad de Harvard.

De acuerdo con Sarah Peña, durante sus viajes para participar en debates en la universidad estadounidense pudieron notar que la mayoría de los estudiantes dominicanos que asisten a estos torneos provienen de colegios privados, por lo que, junto a Sofía Ramírez, decidieron extender esta oportunidad a alumnos de escuelas públicas.

"Nos dimos cuenta de que el debate había transformado nuestras vidas, o sea, que había sido un antes y un después", explicó Peña.

Selección y preparación de estudiantes para Harvard

Las jóvenes contaron a Diario Libre que la selección de los estudiantes que participarían en los programas de Harvard se realizó con el apoyo del Ministerio de Educación. Por esta razón, y con la colaboración de la institución gubernamental, eligieron al Liceo Nuestra Señora del Carmen, debido al nivel de inglés que poseen sus alumnos.

La escuela seleccionó a 28 estudiantes, organizados en 14 parejas, con edades entre 14 y 18 años. "El único requerimiento era que supieran hablar inglés, aunque al principio tenían mucho miedo de expresarse", contaron. Tras varios talleres y sesiones de práctica, los jóvenes lograron mayor fluidez y confianza.

De este grupo, solo cuatro estudiantes fueron seleccionados para participar en un torneo internacional de debate que se celebrará en febrero en la Universidad de Harvard.

El equipo está conformado por Miry Belliard, Sergio Reyes, Camille Espejo y Darío García, quienes se convertirán en el primer grupo de estudiantes de escuelas públicas del país en participar en este evento.

"Nosotras hemos visto el cambio no solo en el ámbito académico, sino en nuestra vida personal de lo que el debate puede hacer en la vida de una persona. Yo siento que nosotras lo que más esperamos de ellos no es el viaje, sino de lo que va a dejar a largo plazo", expresó Ramírez.

El proyecto ha contado con el apoyo de familiares, la comunidad del debate y patrocinadores como el Banco Popular, Square para un Box y Henry Ferrales Ruiz Carlos. De cara al futuro, las jóvenes planean continuar con actividades de recaudación de fondos, cerrar el año con un torneo y expandirse a más escuelas.

A largo plazo, la meta es crear una red nacional de debate escolar que permita a más estudiantes desarrollar pensamiento crítico, liderazgo y proyección internacional.