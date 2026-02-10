Ventas minoristas en EE. UU. se mantuvieron estables en diciembre

El dato de diciembre rompe la racha: tras el repunte de noviembre, el consumo se mantuvo plano, desafiando el optimismo navideño. ( FUENTE EXTERNA )

Las ventas minoristas en diciembre en Estados Unidos se mantuvieron al mismo nivel que en noviembre, informó el gobierno el martes, mientras que el mercado esperaba una subida del consumo, motor económico clave del país.

El gasto de los estadounidenses en diciembre fue de 735,000 millones de dólares, comunicó el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban que las ventas aumentaran un 0.4 % en el último mes de 2025, según el consenso publicado por MarketWatch.

Comparación anual y expectativas del mercado

En noviembre, cuando se inició la temporada de compras de fin de año, las ventas aumentaron un 0.6 % respecto a octubre.

Respecto a diciembre de 2024, las ventas minoristas, que incluye los gastos en tiendas, restaurantes y gasolineras, aumentó un 2.4 %.