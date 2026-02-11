Buscan recién nacida desaparecida durante incendio en Queens en que murió su madre

Una bebé recién nacida permanece desaparecida hace casi 24 horas después de que se registrara un incendio en una vivienda de Queens, Nueva York, que dejó una persona muerta y otras siete heridas.

La niña, de apenas 17 días de nacida, es una de las víctimas que quedaron atrapadas en una casa ubicada en Dongan Avenue, entre Poyer Street y Broadway, en Elmhurst, cuando el fuego se desató alrededor de las 6:45 de la noche del lunes.

Según varios medios estadounidenses, la madre de la recién nacida fue encontrada muerta en el lugar y, de acuerdo con reportes preliminares, podría ser de origen hispano.

De acuerdo con el New York Post, el incendio fue tan intenso que el edificio de cuatro pisos quedó reducido a escombros y afectó también la vivienda contigua, dejando a varias personas sin hogar.

"Tengo suerte de estar viva. Necesito reiniciar mi vida. Llegué con una sola maleta en la mano hace tres años desde Myanmar y ahora tengo una sola maleta", declaró a The Post Lucy Thinzar, de 27 años.

Según el relato de la mujer, regresaba a su casa tras el trabajo cuando fue testigo de cómo el fuego consumía los edificios y de cómo los bomberos sacaban a un hombre cuya "piel se estaba derritiendo en su cara y cuerpo".

Estado de las víctimas y acciones de rescate

"Tenía muy mal aspecto. La piel de la cara y del cuerpo se le estaba derritiendo. Tenía la ropa puesta, pero podíamos ver su piel... Eso se quedará grabado en mi mente", expresó Thinzar.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos, el joven, de 22 años, sufrió quemaduras en el 99 % de su cuerpo y fue trasladado de urgencia al Hospital de Harlem, donde permanece en condición grave y potencialmente mortal.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que otras seis personas, incluida una niña de 10 años, recibieron tratamiento por quemaduras leves e inhalación de humo. Asimismo, cuatro bomberos resultaron con heridas leves mientras combatían el incendio; uno de ellos cayó a través de un piso deteriorado hasta quedar a la altura de la cintura.

El fuego fue sofocado alrededor de la 1:00 de la madrugada del martes. No obstante, los equipos de rescate trabajaron durante la noche y el día siguiente para asegurar la estructura en ruinas y remover los escombros en busca de la recién nacida.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, la causa del incendio.