Los archivos Epstein ponen bajo escrutinio a las élites occidentales desde EE. UU. hacia Europa

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un evento social, antes de que estallara el escándalo judicial que los involucró en una red de tráfico sexual de menores. ( FUENTE EXTERNA )

La reciente desclasificación de más de seis millones de páginas de documentos, imágenes y videos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha desatado una tormenta política de dimensiones internacionales.

Este compendio informativo revela una red de influencias que alcanza los niveles más altos del poder en Occidente, desde las oficinas del Congreso estadounidense hasta las instituciones más prestigiosas de Europa y el mundo académico.

Las élites se encuentran bajo un escrutinio sin precedentes tras revelarse vínculos, transacciones y presuntas operaciones de encubrimiento relacionadas con Jeffrey Epstein.

Estados Unidos: presión en el Capitolio y el entorno de la Casa Blanca

En Washington, la tensión ha escalado a medida que los legisladores acceden a archivos previamente censurados. Un grupo de congresistas, liderados por Thomas Massie y Ro Khanna, ha exigido la identificación pública de seis "hombres ricos y poderosos" cuyos nombres permanecen bajo reserva en los documentos públicos, pero que ya han sido revisados por los legisladores.

La senadora Cynthia Lummis declaró que su perspectiva cambió radicalmente tras revisar archivos que detallan abusos contra víctimas de tan solo 9 años.

El foco mediático se ha posado con fuerza sobre la administración actual. Se ha revelado que el nombre del presidente Donald Trump aparece "más de un millón de veces" en los archivos. Aunque la Casa Blanca insiste en que Trump rompió relaciones con Epstein por considerarlo un "canalla", nuevos testimonios sugieren que el mandatario podría haber tenido conocimiento de los delitos de Epstein desde 2006.

Por otro lado, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, admitió haber visitado la isla privada de Epstein en 2012, contradiciendo versiones previas. Lutnick aparece en los documentos coordinando la logística para atracar su yate en la isla junto a su familia.

El círculo de los exmandatarios: Clinton y Aznar

Los archivos detallan una relación extensa entre el expresidente Bill Clinton y el entorno de Epstein. Según los registros de vuelo, Clinton viajó en el avión de Epstein al menos 16 veces entre 2001 y 2004. Además, se han recuperado correos electrónicos entre Ghislaine Maxwell y el personal de Clinton, algunos de naturaleza "coqueta o lasciva", donde se discuten invitaciones a cenas y logística de viajes.

Aunque el equipo de Clinton niega que el expresidente supiera de los crímenes o hubiera visitado la isla, un mensaje no redactado menciona que compartía una cuenta de Blackberry con su asesor Doug Band.

Incluso figuras de la política española aparecen citadas. El expresidente José María Aznar y su esposa Ana Botella figuran en los archivos como destinatarios de dos paquetes enviados por Epstein en 2003 y 2004, aunque el contenido de los mismos no ha sido especificado.

Europa: inmunidades, suspendidas y crisis diplomática

El impacto en el viejo continente ha sido sísmico. El Consejo de Europa suspendió la inmunidad de Thorbjørn Jagland, ex primer ministro noruego y ex secretario general de la institución. La fiscalía noruega lo investiga por presunta corrupción tras revelarse correos donde discutía inversiones inmobiliarias con Epstein entre 2016 y 2018.

Jagland también es citado por haber planeado un viaje familiar a la isla Little Saint James, el cual se canceló debido a la crisis de Crimea.

En Francia, el escándalo ha provocado la dimisión de Jack Lang, exministro de Cultura, tras revelarse contactos intermitentes con Epstein entre 2012 y 2019. Su nombre aparece más de 600 veces en los archivos.

Además, su hija, la productora Caroline Lang, es citada como socia de Epstein en una empresa en las Islas Vírgenes y como beneficiaria de 5 millones de dólares en el testamento del pederasta, extremos que ella niega conocer.

En la diplomacia francesa, el alto cargo Fabrice Aidan está bajo investigación por intercambiar información diplomática y realizar transacciones financieras con el financiero.

Slovakia y la trama de influencia en la extrema derecha

Uno de los hallazgos más perturbadores involucra a Miroslav Lajcák, exministro de Exteriores de Eslovaquia y expresidente de la Asamblea General de la ONU. Su nombre aparece más de 300 veces en los documentos.

Los correos electrónicos revelan que Lajcák supuestamente pidió a Epstein que le presentara "chicas jóvenes" y se jactó de que Epstein aún no lo había visto "en acción".

Además, los archivos sugieren que Lajcák ofreció presentar al primer ministro eslovaco, Robert Fico, como una figura adecuada para las agendas de Steve Bannon en Europa, afirmando que Fico podría "jugar el juego de Steve".

El mundo académico y científico: financiamiento y silencio

La red de Epstein se infiltró profundamente en la élite intelectual. El reconocido lingüista Noam Chomsky es citado en correos de 2015 donde Epstein le ofrecía el uso de sus residencias. Una carta de apoyo describe a Epstein como un "amigo muy valorado" que le enseñó sobre el sistema financiero global.

Además, se documentó una transferencia de 270,000 dólares desde una cuenta vinculada a Epstein hacia Chomsky, que este último justificó como una "reorganización de fondos propios".

Incluso el físico Stephen Hawking aparece mencionado en los documentos de 2024. Epstein envió un correo en 2015 ofreciendo una "recompensa" a quien pudiera desmentir las acusaciones de que Hawking participó en una "orgía de menores" en su isla, alegación que nunca ha sido presentada formalmente por ninguna víctima.

En Harvard, el profesor Martin Nowak recibió 6.5 millones de dólares de Epstein y lo recibió en la universidad unas 40 veces después de que este saliera de la cárcel en 2009. Por su parte, Leon Botstein, presidente de Bard College, es citado por solicitar donaciones tras la condena de Epstein y por recibir pagos que el financiero disfrazó como "honorarios".

La élite tecnológica: citas en la isla y cenas "salvajes"

Los titanes de Silicon Valley también figuran de forma prominente. Elon Musk es citado en correos de 2013 coordinando una posible visita a la isla, donde Epstein le advertía que "la proporción (de mujeres) en mi isla podría incomodar a Talulah", su entonces esposa. Bill Gates aparece en borradores de correos donde Epstein hacía acusaciones sobre su vida privada, aunque no está claro si fueron enviados.

Mark Zuckerberg fue capturado en una fotografía en una cena en 2015, evento que Epstein describió en un correo a Tom Pritzker como "salvaje" y donde también habrían estado presentes Musk, Thiel y Hoffman.

Joi Ito, exdirector del MIT Media Lab, es citado por recibir 1.7 millones de dólares y tomar medidas activas para ocultar que el dinero provenía de Epstein.

Cultura y entretenimiento: de Woody Allen a Michael Jackson

En el ámbito artístico, Woody Allen y su esposa Soon-Yi Previn eran invitados regulares en la casa de Epstein desde 2010. Los correos muestran que Epstein ayudó a la hija de Allen a ingresar a Bard College mediante sus contactos con Leon Botstein. El mago David Copperfield es citado en testimonios de víctimas como un asistente frecuente que realizaba trucos de magia en las cenas de Epstein; una víctima declaró que Copperfield le preguntó si sabía que a las chicas se les pagaba por reclutar a otras.

Incluso el fallecido Michael Jackson aparece en fotografías junto a Epstein tomadas en 2003, presuntamente durante una búsqueda de propiedades en Palm Beach. Por otro lado, el actor Kevin Spacey figura en registros de vuelos humanitarios de la Fundación Clinton junto a Epstein y Maxwell, aunque él niega haber pasado tiempo personal con el financiero.

Impacto en la realeza y el sector financiero

El Príncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor) enfrenta nuevas revelaciones: los correos sugieren que pudo haber compartido información confidencial con Epstein sobre su trabajo como enviado comercial del Reino Unido. Además, Epstein le ofreció presentarle a una mujer rusa de 26 años, a lo que el príncipe respondió que estaría "encantado".

En el sector financiero, el CEO de JPMorgan, Jes Staley, y el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, fueron designados por Epstein como albaceas de su testamento. Leon Black, multimillonario de Apollo Global Management, pagó a Epstein 170 millones de dólares por asesoría fiscal, aunque afirma que desconocía sus crímenes. Sin embargo, los documentos revelan que Epstein discutió poner bajo vigilancia a una exnovia de Black.

Noruega y Filipinas: investigaciones de Estado

Noruega ha establecido una comisión independiente para investigar los lazos de su élite con Epstein, incluyendo a la Princesa Mette-Marit, quien aparece citada más de mil veces en los archivos por comunicaciones mantenidas entre 2011 y 2014. La princesa se ha disculpado públicamente por su "falta de juicio".

Finalmente, en Filipinas, el partido Gabriela presiona para investigar cómo Epstein contrató equipos locales para "limpiar su imagen en internet" tras su condena de 2008, utilizando SEO para ocultar noticias negativas y editar su perfil de Wikipedia.

Este vasto entramado de nombres y conexiones, documentado a través de registros bancarios, agendas privadas y millones de correos, ha dejado al descubierto un sistema de poder global donde la influencia financiera de Jeffrey Epstein le permitió comprar acceso, silencio y prestigio mucho después de su primera condena por delitos sexuales.

El mundo observa ahora si este nivel de detalle conducirá a nuevas imputaciones criminales o si la red de protección de las élites logrará contener el daño institucional.