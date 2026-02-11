Dominicanos en EE. UU. dependen en gran medida de seguros médicos financiados por el gobierno

Cierre de la página de inicio de Medicaid.gov visto en un smartphone. Medicaid brinda cobertura médica gratuita o de bajo costo a las personas necesitadas elegibles. ( SHUTTERSTOCK )

Un estudio nacional reveló que los dominicanos se encuentran entre los grupos hispanos con mayores niveles de cobertura de seguro médico en Estados Unidos, impulsados principalmente por su alta dependencia de programas públicos y planes financiados con fondos gubernamentales.

El informe, considerado el primer análisis nacional detallado centrado específicamente en la situación del seguro médico de los dominicanos en EE. UU., fue divulgado el martes y realizado por el Instituto de Estudios Dominicanos del CUNY (CUNY DSI), con sede en el City College de Nueva York,

El estudio evidencia que el acceso a la cobertura médica varía significativamente entre los distintos grupos latinos, y que los dominicanos dependen de forma predominante del seguro público como principal —y en muchos casos única— fuente de protección sanitaria, advirtiendo que posibles recortes presupuestarios podrían afectar de manera grave y desproporcionada a esta comunidad.

Reducción histórica de personas sin seguro

Basado en datos recientes de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, el análisis señala que los dominicanos han reducido en más de la mitad la proporción de personas sin seguro médico en los últimos 15 años, pasando de más del 20 % entre 2008 y 2013 al 9.9 % en 2024.

Esta cifra se sitúa por debajo del promedio de los hispanos en general, que alcanza el 17.2 %, convirtiendo a los dominicanos en uno de los grupos latinos con menor nivel de desprotección sanitaria a nivel nacional.

En términos de cobertura, el 44.5 % de los dominicanos depende exclusivamente de seguros públicos, frente al 27.1 % de la población estadounidense en general.

Además, cerca de la mitad de los dominicanos asegurados recibe algún tipo de apoyo público —como Medicaid, Medicare, CHIP o subsidios del Mercado de Seguros Médicos—, en comparación con aproximadamente el 30 % a nivel nacional.

Diferencias por estado y el caso de Nueva York

El informe también identifica importantes variaciones según el estado. Massachusetts presenta algunas de las tasas más bajas de personas sin seguro tanto para la población general como para los dominicanos, mientras que Texas registra algunas de las más altas.

En la ciudad de Nueva York, donde residen casi 691,000 dominicanos, la tasa de personas sin seguro alcanza solo el 5.4 %, significativamente menor que la tasa nacional del 9.9 %. Los investigadores atribuyen estos resultados a políticas estatales más amplias de cobertura sanitaria.

Dependencia del seguro público y riesgos futuros

Uno de los hallazgos centrales es la fuerte dependencia de los dominicanos de los programas públicos de salud.

Una proporción considerablemente mayor de dominicanos asegurados utiliza exclusivamente planes financiados por el gobierno en comparación con la población general estadounidense. Asimismo, casi la mitad recibe asistencia pública directa o subsidios para adquirir planes privados.

El estudio fue coautoría de Ramona Hernández, directora del CUNY DSI y profesora de sociología en Colin Powell School for Civic and Global Leadership del CCNY; Francisco L. Rivera-Batiz, investigador asociado adjunto del CUNY DSI y profesor emérito de la Universidad de Columbia; y Sidie S. Sisay, investigadora asociada del instituto.

Los autores advierten que esta dependencia coloca a la comunidad en una situación vulnerable ante posibles recortes a Medicaid y otros programas gubernamentales, así como ante la eventual expiración en 2025 de los subsidios ampliados del Mercado de Seguros Médicos. Según concluyen, el seguro público actúa como un salvavidas esencial para el acceso a servicios de salud, y cualquier reducción del apoyo gubernamental podría tener consecuencias significativas tanto para los dominicanos como para otras poblaciones que dependen de estos programas.