Jandy Ventura participa en "Dominicans On The Hill" y recibe reconocimiento en el Capitolio de EE. UU.

Jandy Ventura en el Capitolio de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El merenguero dominicano Jandy Ventura participó en la octava conferencia anual Dominicans On The Hill, celebrada en el Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos, un evento nacional que resalta el liderazgo, el servicio y los aportes de la comunidad dominicano-estadounidense.

La actividad, fundada y encabezada por el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, reunió a líderes comunitarios, figuras públicas y representantes de diversos sectores para destacar el impacto de la diáspora dominicana en el desarrollo social, cultural y político de Estados Unidos.

Panel sobre la identidad cultural

En la edición 2026, el encuentro incluyó un panel dedicado a los pilares artísticos de la dominicanidad —identidad, propósito, influencia y legado— en el que Ventura compartió escenario con José Alberto "El Canario", Adalgisa Pantaleón, Manny Pérez, Techy Fatule, Lumy Lizardo y Ramón Rodríguez Santos. Durante la conversación abordaron la importancia de la identidad cultural, el rol del arte en la sociedad y la responsabilidad que conlleva la influencia musical.

Como parte del evento, el artista recibió una proclama que lo reconoce como líder de la orquesta El Legado del Caballo, destacando su contribución a la continuidad de una tradición musical que ha trascendido generaciones y fronteras, manteniendo vigente el merengue como símbolo de identidad nacional.

Conexión familiar y legado musical

La participación de Ventura también tuvo un significado especial por la conexión histórica de su familia con el evento. En 2021, su padre, el legendario Johnny Ventura, fue recibido en este mismo espacio tras superar complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/whatsapp-image-2026-02-11-at-21511-pm-1bb63360.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/whatsapp-image-2026-02-11-at-21510-pm-1-e875c32b.jpeg ‹ >

Un año después, en 2022, el programa le rindió un homenaje póstumo con la presencia de destacadas personalidades del ámbito artístico, cultural y político.

Con su presencia en la edición 2026, Jandy Ventura reafirma su rol como continuador de un legado musical emblemático y como embajador cultural de la dominicanidad, fortaleciendo los lazos culturales entre la República Dominicana y los Estados Unidos.