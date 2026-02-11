Libro dominicano es seleccionado entre los 100 recomendados del Premio Fundación Cuatrogatos 2026

Portada del libro La temible banda de los atracadores de sueños de la escritora dominicana Geraldine de Santis. ( FUENTE EXTERNA )

El libro infantil La temible banda de los atracadores de sueños, de la autora dominicana Geraldine de Santis, fue incluido en la selección de los 100 títulos recomendados del Premio Fundación Cuatrogatos 2026 en Estados Unidos, uno de los reconocimientos más relevantes de la literatura infantil y juvenil en lengua española.

De acuerdo a una nota de prensa, la distinción forma parte del proceso anual de curaduría de la Fundación Cuatrogatos, organización cultural con sede en Miami dedicada al estudio, promoción y difusión de libros de alta calidad para niños y jóvenes.

En la edición 2026, el comité evaluó 1,602 títulos provenientes de 201 editoriales de 16 países, de los cuales seleccionó un grupo de obras destacadas por sus valores literarios, artísticos y editoriales.

La inclusión de la novela marca un precedente para la literatura nacional, al convertirse en el primer libro dominicano elegido dentro de este reconocido listado, lo que posiciona la creación literaria infantil de la República Dominicana en el panorama iberoamericano.

La obra propone una historia de imaginación, aventura y humor, invitando a los lectores a reflexionar sobre el mundo de los sueños, los miedos y la valentía, a través de personajes entrañables y una narrativa dinámica que conecta con el público infantil y familiar.

Adaptación cinematográfica en proceso

Además, la novela se encuentra en proceso de adaptación cinematográfica por parte de una productora española, luego de firmarse un convenio de colaboración en 2025.

Este reconocimiento fortalece la proyección internacional de la literatura infantil dominicana y consolida a Geraldine de Santis como una de las voces destacadas del género LIJ en el Caribe.