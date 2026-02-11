Un hombre de 41 años se convirtió en la primera víctima de homicidio registrada en el metro de Nueva York en lo que va de 2026, luego de recibir un disparo en una plataforma del metro en El Bronx el martes, según la policía.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 3:00 de la tarde del martes en el andén de la estación B/D de la calle 170, en el Grand Concourse, reportaron las autoridades del estado.

Los servicios de emergencia encontraron al hombre con heridas de bala en el muslo y la ingle. El hombre, aún no identificado, fue trasladado al Hospital Lincoln, donde fue declarado muerto.

Era conocido

Las autoridades indicaron que la víctima era conocida por la Policía por frecuentar el sistema de metro y que el tiroteo aparentemente se originó a partir de una disputa, según informó ABC News.

También señalaron que un sospechoso, huyó de la estación vestido con una chaqueta azul y una sudadera con capucha color crema. Los agentes registraban un edificio cercano en un intento por localizarlo.

Quien tenga información puede comunicarse de manera confidencial con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o en español al 1-888-57-PISTA (74782). También se pueden enviar pistas a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto al 274637 (CRIMES), seguido de TIP577.