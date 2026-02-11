Un adolescente muerto y otros dos heridos en tiroteo durante pelea en el Bronx

Autoridades en el lugar de los hechos en Kingsbrigde, el Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de 16 años murió y otros dos menores resultaron heridos de bala la tarde del miércoles, cuando se desató un tiroteo en medio de una pelea callejera en el sector Kingsbridge, en el Bronx, Nueva York, informaron las autoridades.

La Policía acudió a la concurrida intersección de Broadway y West 238th Street alrededor de las 5:10 de la tarde, donde encontró al joven de 16 años con un disparo en la espalda, así como a otros dos adolescentes —uno de 15 años y una niña de 13— ambos con heridas de bala en la pierna derecha.

De acuerdo con The New York Post, los tres fueron trasladados al Hospital St. Barnabas, donde el mayor, identificado como Christopher Redding, fue declarado muerto. Los otros dos menores permanecen en condición estable, según la Policía.

Aunque aún no está claro qué provocó el tiroteo, una residente del área aseguró que escuchó al menos cinco disparos durante una pelea que hizo que "cientos" de adolescentes salieran corriendo del lugar.

Reacciones de la comunidad y acciones policiales

"Fue aterrador, fue horrible porque vivo aquí y puedo imaginar que si hubiera disparos, atravesarían la ventana y me asustó", dijo Regina Hall a The Post, y agregó que huyó de la ventana de su sala de estar cuando estallaron los disparos.

Hall señaló que los adolescentes suelen llenar las calles al salir de la escuela y causar disturbios, por lo que instó a la Policía a aumentar la presencia en el vecindario para prevenir peleas o tiroteos.

"Estoy en shock, pero sabía que esto iba a pasar porque grupos de niños se dejan llevar y pelean, ¿y quién los va a detener?", dijo. "Nadie... nadie puede decirles nada a estos niños".

La Policía informó que hasta el momento no se han realizado arrestos y que la investigación continúa en curso.