Hallan muerta entre escombros a recién nacida que estaba desaparecida tras incendio en Queens, NY

La hija recién nacida de una mujer que murió en un incendio en una vivienda de Queens ocurrido el pasado lunes, fue encontrada sin vida entre los escombros dos días después del siniestro, informó el miércoles un funcionario del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Los restos de la bebé, identificada como Emma Alcántara, quien había nacido el pasado 23 de enero, fueron localizados por bomberos mientras realizaban labores de búsqueda y remoción de escombros en la residencia afectada, ubicada en la avenida Dongan, cerca de Broadway, en el sector Elmhurst.

Desde el incendio ocurrido la noche del lunes, la menor se encontraba desaparecida y las autoridades temían que hubiese fallecido dentro de la estructura colapsada.

Su madre, Miguelina Alcántara, de 34 años, murió en el lugar tras el incendio. Ambas residían en un apartamento en el sótano de la vivienda.

Incendio de cuatro alarmas

El fuego, catalogado como un incendio de cuatro alarmas, se propagó rápidamente y alcanzó un edificio contiguo, que también resultó destruido.

Al menos 10 personas sobrevivientes requirieron atención médica, entre ellas tres bomberos con lesiones leves.

Además, un hombre de 22 años fue trasladado en estado crítico al Hospital de Harlem con quemaduras que cubrían el 99 % de su cuerpo. Entre los afectados también figuran una niña de 10 años, hospitalizada por problemas respiratorios, y una adolescente de 13 años, atendida por inhalación de humo en el Hospital Elmhurst.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio.