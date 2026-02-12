Dominicana abre restaurante en Washington D.C. de la mano del actor de Hollywood Wilmer Valderrama

A pocos meses de la apertura del primer restaurante dominicano en el aeropuerto de Washington D.C., la empresaria y chef dominicana Daniella Senior inauguró esta semana "Elegancia", un cocktail bar que resalta los sabores nostálgicos de Latinoamérica mediante platillos y bebidas inspirados en la niñez, reinterpretados con una propuesta gastronómica contemporánea.

Este es el noveno restaurante que Senior abre en la capital estadounidense y, en esta ocasión, lo hizo junto al actor de origen venezolano Wilmer Valderrama, conocido por su participación en series como NCIS y That ´70s Show, así como en producciones cinematográficas como From Prada to Nada y Encanto.

Entre los platillos destacados figura el pastel en hoja de boniato morado con berenjena ahumada y pulpo en salsa de curry. El área de bar está a cargo del mixólogo dominicano Juan Coronado, quien también es socio del proyecto gastronómico en Washington D.C., ciudad cuya población latina supera las 80,000 personas según estimaciones basadas en datos del Censo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-101804-am-3-781499ee.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-101804-am-1-24c6c12f.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-101804-am-2-a29cb8d6.jpeg ‹ >

La carta de cócteles incluye propuestas como martinis de mango, "Sol de cacao" con ron infusionado y el "Café de olla", que combina vodka, mezcal y espresso.

El establecimiento abrió sus puertas el pasado 11 de febrero y está ubicado en La Cosecha, dentro de Union Market, en Washington D.C. El menú está liderado por la chef panameña Jovana Urriola.

"Él (Wilmer) es tan obsesivo como yo con los detalles y me encanta. Somos muy detallistas. Tenemos diez reuniones en una montaña rusa. Solo diré eso", expresó Senior a la revista People en Español al referirse a su dinámica de trabajo con el actor.

Trayectoria

Daniella Senior Álvarez nació en Santo Domingo y en 2007 se trasladó a Nueva York para estudiar en el Instituto Culinario de América, con el objetivo de convertirse en chef, una meta que tenía clara desde los 13 años.

Tras graduarse, se mudó a Washington D.C. para trabajar en el área de alimentos y bebidas del hotel Four Seasons.

Posteriormente colaboró durante cinco años con el chef español José Andrés en varios de sus restaurantes, donde fortaleció su experiencia, especialmente en gestión gastronómica. Fue allí donde conoció a uno de sus socios y comenzó su camino como empresaria restaurantera.

Desde entonces, la dominicana ha impulsado múltiples proyectos culinarios en la capital estadounidense, entre ellos Colada, Bresca y ahora Elegancia, su más reciente apuesta gastronómica.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.