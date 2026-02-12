La desaparición de Nancy Guthrie: exigen pago de US$6 millones en bitcoin para su libertad

Once días después de que se perdiera el rastro de Nancy Guthrie, de 84 años, la madre de una destacada periodista estadounidense, el desierto de Arizona se ha convertido en el epicentro de una búsqueda masiva que ha trascendido fronteras.

Lo que comenzó como un reporte de desaparición en la exclusiva zona de Catalina Foothills ha escalado a una investigación criminal de "escala internacional", impulsada por la notoriedad de su familia y la alarmante evidencia digital recuperada por las autoridades.

Lo que se sabe hasta ahora: El rastro del secuestro

La reconstrucción oficial de los hechos sitúa el inicio de la pesadilla en la madrugada del 1 de febrero de 2026. Tras una cena familiar, Nancy fue dejada en su casa a las 9:50 p.m. del sábado por su yerno, Tommaso Cioni. Sin embargo, la calma terminó pocas horas después:

Evidencia Forense: El Alguacil del Condado Pima, Chris Nanos, confirmó que se hallaron manchas de sangre en la entrada de la casa que corresponden al ADN de Nancy. Debido a que la víctima tiene movilidad limitada y depende de medicamentos vitales para sobrevivir, las autoridades descartaron que se fuera por su cuenta.

Cronología Digital: A las 1:47 a.m., un individuo enmascarado desconectó la cámara del timbre. A las 2:28 a.m., se registró el dato más escalofriante: la aplicación del marcapasos de Nancy se desconectó de su teléfono móvil, lo que sugiere el momento exacto en que fue sacada de su hogar.

El Sospechoso: El FBI difundió imágenes de un sujeto armado, con máscara y mochila, captado merodeando la propiedad. Hasta ahora, la búsqueda en el terreno escarpado ha arrojado pocas pistas, salvo el hallazgo de un par de guantes negros que están bajo análisis.

¿Por qué el caso ha alcanzado una escala internacional?

La magnitud de este caso no solo radica en la violencia del rapto de una mujer vulnerable, sino en varios factores que han puesto los ojos del mundo sobre Tucson:

Vínculo con los medios globales: Nancy es la madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de NBC y una de las periodistas más influyentes de Estados Unidos. Savannah suspendió su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 para liderar la búsqueda, lo que generó titulares en medios como The Guardian (Reino Unido) y la BBC. Intervención de la Casa Blanca: El caso ha escalado a nivel político. El presidente Donald Trump llamó personalmente a Savannah Guthrie para ofrecer recursos federales adicionales, mientras que la Casa Blanca ha utilizado sus redes sociales para difundir información sobre la búsqueda. Cripto-rescate y tecnología: La recepción de múltiples notas de rescate exigiendo millones de dólares en Bitcoin ha añadido una capa de complejidad técnica que requiere la intervención de expertos en ciberseguridad del FBI. Se ha reportado una exigencia de 6 millones de dólares con plazos que ya han expirado. Respuesta ciudadana masiva: Las autoridades han recibido más de 18,000 llamadas con pistas, un volumen de información sin precedentes para el departamento local, de las cuales 4,000 llegaron tras la publicación del video del sospechoso.

A pesar del despliegue de cientos de agentes, drones y unidades caninas, el paradero de Nancy Guthrie sigue siendo un enigma. La familia, en un video que ha dado la vuelta al mundo, envió un mensaje desesperado a los captores: "Estamos listos para hablar... pagaremos".